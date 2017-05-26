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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк приглашает на «Зеленый марафон»

26 мая 2017 12:52
108
Сбербанк приглашает на «Зеленый марафон»
Принять в нем участие могут любители и профессионалы.

 28 мая на спортивной базе «Чайка» пройдёт семейный спортивный праздник «Зеленый марафон», который собирает любителей бега со всего города. Организатором праздника выступает Сбербанк.

 Принять участие могут любители и профессионалы, для которых организаторы подготовили на выбор трассы 4,2 или 10 километров. Участники забегов получат перед стартом специальные номера с чипами для точной фиксации результата забега, а на финише - памятные медали.

 Традиционно «Зеленый марафон» пройдёт  в формате Family day: для гостей приготовлена развлекательная программа с конкурсами, призами от партнеров праздника. Детей ждет  веревочный городок, интерактивные развлекательные площадки и забег на 500 метров.

 Чтобы принять участие в забеге на дистанции 4,2 км или 10 км, необходимо пройти регистрацию перед стартом.  Начало мероприятия в 9.00. Участие бесплатное.

 
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

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