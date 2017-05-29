Сбербанк представил мобильное приложение для инвестиций
29 мая 2017 14:25
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«Наши клиенты и акционеры давно просили нас предоставить удобный способ инвестирования в ценные бумаги на бирже, — отметил Герман Греф. — Приложение очень простое, операции на бирже никогда не были такими удобными».
Приложение Сбербанк Инвестор предоставляет удобный круглосуточный доступ к информации об инвестициях клиента в ценные бумаги. Программа определяет инвестиционные предпочтения клиента и подбирает инвестиционные идеи, разработанные аналитиками банка. Дополнительно присутствует интуитивно понятный интерфейс по просмотру акций и облигаций российских компаний, которые клиент может приобрести самостоятельно.
В июне приложением можно будет пользоваться на iOS-устройствах при наличии открытого брокерского счета (также в приложении можно подать заявку на открытие брокерского счета). До конца лета приложение будет доступно для Android-устройств.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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