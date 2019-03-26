Сбербанк предложил готовое решение для розничной торговли и сферы услуг

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Сбербанк объявил о запуске нового продукта для предприятий розничной торговли и сферы услуг «Готовое решение для бизнеса». Новый продукт был представлен в рамках выставки METRO EXPO-2019.«Готовое решение для бизнеса» будет включать в себя расчетный счет с подключенным пакетом услуг и дополнительным объемом переводов на счета физлиц, аренду онлайн-кассы «Эвотор», торговый эквайринг и два небанковских онлайн-сервиса по ведению бухгалтерского и товарного учета. Продукт будет доступен во втором квартале 2019 года.«Наш новый продукт эффективно решает технические вопросы, связанные со стартом и сопровождением бизнеса, позволяя предпринимателюсосредоточиться на стратегических задачах развития своего дела и не отвлекаться на рутину. Это готовое ʺкоробочноеʺ решение для начинающего бизнеса в сфере торговли и услуг, которое помогает быстро и с минимальными затратами запустить бизнес».