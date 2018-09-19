Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
19 сентября 2018 15:14
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Услуга предоставляется в среднем через 24 часа. Забрать флеш-карту с подписью можно самостоятельно в удостоверяющем центре партнера банка или с помощью курьерской доставки ФГУП «Главный центр специальной связи». Стоимость услуги — от 3990 руб. В эту сумму уже включена годовая лицензия «КриптоПро CSP», необходимая для использования электронной подписи. Ранее для получения такой подписи клиенты банка готовили большой пакет документов и несколько раз посещали специализированный удостоверяющий центр. Весь процесс занимал около недели.
Сегодня оформление услуги происходит в течение двух минут. Клиент Сбербанка проходит идентификацию на этапе открытия счета и подключения к Сбербанк Бизнес Онлайн. Соответственно, ему не нужно идти в специализированный удостоверяющий центр для подтверждения личности — достаточно заполнить заявку в системе. Оплатить услугу клиент может через Сбербанк Бизнес Онлайн со счета компании.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Выпуск электронной подписи для участия в торгах был для наших клиентов довольно трудоемким и болезненным процессом. Благодаря услуге "Электронная подпись для торгов" потеря времени уходит в прошлое. Новый сервис — это еще один способ помочь корпоративным клиентам Сбербанка избавиться от рутины, сэкономить время и открыть новые возможности для развития своего дела».
Электронная подпись дает возможность участвовать в государственных закупках на восьми федеральных и более чем 90 коммерческих площадках федеральных площадках, включая крупнейшую – универсальную торговую платформу Сбербанк-АСТ, и более чем на 90 коммерческих площадках, позволяет сдавать отчетность для госорганов в электронном виде, дистанционно регистрировать онлайн-кассы в Федеральной налоговой службе, подписывать электронные документы и работать на государственных электронных порталах. Подробней о сервисе можно узнать на сайте.
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