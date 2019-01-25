Сбербанк предлагает студентам найти свое место в топ-менеджменте
25 января 2019 16:43
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- На сайте размещены студенческие байки от руководства Сбербанка.
Сегодня, ко Дню студента Сбербанк запустил сайт , который позволит любому желающему оценить свои перспективы в Банке. С
помощью интуитивно понятного теста можно быстро выяснить место кого из топ-менеджеров Сбербанка потенциально способен занять испытуемый. Сразу после теста именно этот руководитель расскажет в видеообращении свою историю успеха и вспомнит любимый эпизод из собственной студенческой жизни.
В работе над сайтом приняли участие руководители почти всех основных направлений Банка, в том числе Президент, Председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Владислав Крейнин, вице-президент-директор по маркетингу Сбербанка:
«Татьянин день, День российского студенчества — важный для нас праздник. У нас более 4 млн клиентов-студентов, для которых мы делаем особенные продукты и также хотим видеть в числе наших стажеров и потенциальных сотрудников. Студенческая аудитория очень важна для нас. Ведь уже через несколько лет именно сегодняшние студенты будут выполнять многие задачи в Сбербанке, а кто-то возможно даже будет определять вектор развития бизнеса. В конкуренции за таланты побеждает тот, у кого есть свежие идеи. С помощью игры и видео-проекта https://vsber.top мы хотим рассказать молодым специалистам, что ждем их в нашей команде и готовы предоставить им возможности для безграничного развития».
Сбербанк активно взаимодействует со студенчеством и постоянно находится в поиске новых талантов, способных внести вклад в прогресс компании. Для кандидатов без опыта работы в Банке существует программа стажировок, при успешном прохождении которых кандидат переходит на постоянную вакансию. Все студенческие вакансии публикуются на карьерном молодежном портале sbergraduate.ru в разделе вакансии. Там же можно подать на них заявку. Оплачиваемая стажировка Sberseasons один из хороших шансов начать карьеру в Банке. В этом году стажировка пройдет в две волны. Набор на первую волну стартует 1 февраля.
Сбербанк берет большое количество студентов из самых разных вузов на практику. В 2018 году практику в Сбербанке прошли почти 9 000 студентов.
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