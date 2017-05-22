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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк позволяет упростить таможенные платежи

22 мая 2017 16:53
28
В интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась услуга «Таможенные платежи и сервисы». Благодаря новому сервису бизнесмены могут онлайн совершать таможенные платежи со счетов, открытых в Сбербанке, причем непосредственно в момент таможенного оформления товаров (без авансирования).
Сбербанк позволяет упростить таможенные платежи

Бизнесмены, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, теперь могут сделать свою отчетность более прозрачной и, главное, проводить платежи быстрее.

В интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась услуга «Таможенные платежи и сервисы». Благодаря новому сервису бизнесмены могут онлайн совершать таможенные платежи со счетов, открытых в Сбербанке, причем непосредственно в момент таможенного оформления товаров (без авансирования).

Помимо таможенных платежей, клиенты Сбербанка в личном кабинете на сайте оператора платежной системы получают возможность бесплатного электронного документооборота с ФТС России и электронного декларирования товаров (возможность составлять и направлять таможенные декларации).

Также возможно формирования отчетов по совершенным платежам в режиме реального времени. Контролировать совершенные платежи можно также с использованием бесплатного мобильного приложения.

Пользоваться сервисом может сразу несколько сотрудников компании и таможенных представителей. Безопасность платежей обеспечивается прямым направлением средств на счета Федерального казначейства за компанию – владельца счета.

Сервис доступен в режиме 24/7.

Подключить услугу «Таможенные платежи и сервисы» можно самостоятельно в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (подключение бесплатно). Подробное описание и тарифы на обслуживание представлены на сайте sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу».

 Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru
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