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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и предложил клиентам новые депозиты

27 августа 2018 16:39
146
- Сбербанк запускает вклады «Онлайк» в рублях и «Весомая выгода» в долларах.
- Банк повышает ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 п. п.

Сбербанк запустил промо вклады «Онлайк» (в рублях) и «Весомая выгода» (в долларах США), а также повысил ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 процентных пункта.

Вклад «Онлайк» (без возможности пополнения или частичного снятия средств) можно открыть только дистанционно — в мобильных приложениях, интернет-банке «Сбербанк Онлайн» или банкомате — с 24 августа по 24 сентября 2018 года на сумму от 10 тыс. руб. и срок 1 или 2 года. Ставки — 6,5–6,7 %, капитализация в конце срока.

Вклад «Весомая выгода» (без возможности пополнения или частичного снятия средств) можно открыть в отделении банка или дистанционно (в мобильных приложениях, интернет-банке «Сбербанк Онлайн» или банкомате) с 24 августа по 30 сентября 2018 года на сумму от 1 тыс. долларов США и срок от полугода до 3 лет. Ставки — 1,5–3,0 %, капитализация ежемесячная. 
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