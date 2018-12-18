Сбербанк поможет выбрать подарок на Новый год
18 декабря 2018 15:56
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- Каждый клиент получает возможность подарить своим близким и друзьям благотворительный сертификат на платформе «Сбербанк Вместе».
- Платформа «Сбербанк Вместе» объединяет только надежные благотворительные организации.
В преддверии Нового года Сбербанк открывает своим клиентам возможность приобрести и подарить своим близким и друзьям подарочные сертификаты на благотворительной платформе «Сбербанк Вместе».
Подарки — традиционная и даже неотъемлемая часть празднования Нового года во всем мире. Россияне, согласно статистике, в половине случаев выбирают в качестве подарков на Новый год сувенирную продукцию или сладости, при этом самыми популярными словами поздравлений с праздником являются пожелания счастья и здоровья. Благотворительные сертификаты «Сбербанк Вместе» являются уникальной возможностью превратить слова в дело и подарить нуждающимся счастье, здоровье или даже жизнь.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы уверены, что лучший новогодний подарок — это добро и забота. Благотворительные сертификаты дают возможность сделать по-настоящему важный подарок на Новый год. Они позволят уйти от символичных и зачастую бесполезных сувениров, а самому дарителю принесут радость, ведь именно в этом случае у него не останется сомнений в нужности подарка. Благотворительные фонды, в том числе фонды Сбербанка, ежедневно заботятся о детях и взрослых, которым необходима поддержка, помогают сохранить природу, развивают доступную среду, финансируют
образовательные продукты».
Для приобретения благотворительного сертификата необходимо выполнить пять простых шагов на сайте :
- выбрать историю одного из фондов, в который клиент хочет сделать пожертвование;
- ввести свое имя и имя получателя, текст поздравления и сумму пожертвования;
- выбрать дизайн оформления сертификата;
- совершить пожертвование;
- отправить полученный сертификат адресату.
«Сбербанк Вместе» — интернет-платформа для консолидации благотворительных фондов, отобранных по принципу безупречной репутации и прозрачности деятельности. На платформе собрано более 100 фондов. Она обеспечивает возможность простого и регулярного осуществления пожертвований в выбранный пользователем фонд.
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