Сбербанк помогает снизить выплаты по кредитам
1 июня 2017 14:16
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Новый продукт «Рефинансирование под залог недвижимости» можно оформить на одну из нескольких целей:
— рефинансирование ипотеки в другом банке. В этом случае минимальная ставка по ипотеке будет от 10,9%;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с объединением потребительских, автокредитов и долгов по кредитным картам;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.
Если под рефинансирование попадают ипотека с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых. Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 миллионов рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 миллиона рублей, на личные цели можно получить до 1 миллиона рублей.
Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита
представлены на сайте sberbank.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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