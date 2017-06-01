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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк помогает снизить выплаты по кредитам

1 июня 2017 14:16
112
В Сбербанке появился продукт, который позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и получить дополнительные средства, например на отпуск.
Много людей имеет несколько кредитов — ипотеку, кредит на автомобиль, потребительский кредит, который был взят на покупку бытовой техники или другие нужды. В Сбербанке появился продукт, который позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и получить дополнительные средства, например на отпуск.

 Новый продукт  «Рефинансирование под залог недвижимости» можно оформить на одну из нескольких целей:

— рефинансирование ипотеки в другом банке. В этом случае минимальная ставка по ипотеке будет от 10,9%;

— рефинансирование ипотеки в другом банке с объединением потребительских, автокредитов и долгов по кредитным картам;

— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;

— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.

 Если под рефинансирование попадают ипотека с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых. Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 миллионов рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 миллиона рублей, на личные цели можно получить до 1 миллиона рублей.

 Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».

 Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита
представлены на сайте sberbank.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru
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