Сбербанк получил платиновую премию Loyalty360 Customer Awards за продвижение клиентоцентричной модели бизнеса

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Сбербанк впервые получил международную премию Loyalty360 Customer Awards уровня «Платина» в категории Organizational Commitment за продвижение клиентоцентричной модели бизнеса как части корпоративной культуры. Сбербанк опередил в этой номинации Dell Technologies и Hampton by Hilton.Награждение прошло в рамках конференции Customer Expo 2017, состоявшейся в Нэшвилле (США) и организованной при поддержке крупнейшей в мире ассоциации лояльности Loyalty360. Это одно из главных событий года в сфере управления отношениями с клиентами, которое объединяет ведущие мировые компании, работающие в сфере клиентского сервиса. На конференции были представлены такие мировые бренды, как ExxonMobil, Domino's, Sony Pictures Entertainment, Stellar Loyalty, Dell Technologies, Choice Hotels, Nissan & Infiniti, MGM Resorts International. Победители в номинациях «Бронза», «Серебро», «Золото» и «Платина» определялись с помощью голосования после выступления всех участников.«Наш банк не раз был удостоен наград за клиентоцентричность в России, однако признание на мировом уровне завоевали впервые. Мы многое делаем для улучшения взаимодействия с клиентами, но еще больше предстоит реализовать. В современном мире конкуренции победу одержат только те компании, которые будут предоставлять первоклассный клиентский сервис. Уверен, что получение премии Loyalty360 Customer Awards уровня «Платина» зарядит команду на достижение новых высот в клиентском опыте», — прокомментировал победу заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов