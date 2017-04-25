Сбербанк подключил системы Apple Pay и Samsung Pay к своим картам Visa

146

Ранее Samsung Pay и Apple Pay были доступны только держателям карт MasterCard.Собственные платежные системы Apple и Samsung позволяют оплачивать покупки с помощью смартфона по технологии NFC (Near Field Communication — «коммуникация ближнего поля») с помощью специальной программы.Оплата с помощью Apple Pay настраивается в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», указывается в сообщении банка. А расплачиваться Apple Pay в магазинах могут обладатели iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.«Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro», — говорится в сообщении Сбербанка.Samsung Pay доступен владельцам смартфонов Galaxy S8 | S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC).Фото applepayd.ru