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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк подключил системы Apple Pay и Samsung Pay к своим картам Visa

25 апреля 2017 19:54
146
Расплачиваться Apple Pay в магазинах могут обладатели iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.
Как пишет РБК, платежные системы Apple Pay и Samsung Pay стали доступны для владельцев карт Visa от Сбербанка. Сообщения об этом размещены на сайте банка.

Ранее Samsung Pay и Apple Pay были доступны только держателям карт MasterCard.

Собственные платежные системы Apple и Samsung позволяют оплачивать покупки с помощью смартфона по технологии NFC (Near Field Communication — «коммуникация ближнего поля») с помощью специальной программы.

Оплата с помощью Apple Pay настраивается в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», указывается в сообщении банка. А расплачиваться Apple Pay в магазинах могут обладатели iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

«Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro», — говорится в сообщении Сбербанка.

Samsung Pay доступен владельцам смартфонов Galaxy S8 | S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC).

Фото applepayd.ru


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