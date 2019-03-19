Сбербанк отмечает Международный день клиента
19 марта 2019 15:19
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- В отделениях Сбербанка проводятся деловые и развлекательные мероприятия для повышения финансовой грамотности клиентов.
- Забота о клиентах является главной ценностью для Сбербанка и проявляется во всем, что делает банк. 365 дней в году.
Сегодня Сбербанк по традиции участвует в праздновании Международного дня клиента. В этот день компании по всему миру благодарят своих клиентов за выбор их продуктов и услуг и организуют специальные акции, а руководители компаний выходят работать в магазины и
офисы продаж, чтобы лично пообщаться с клиентами и получить обратную связь о своих продуктах и сервисах.
Более 100 ключевых руководителей Сбербанка по всей России сегодня отправились в офисы, чтобы лично пообщаться с клиентами и ответить на их вопросы. В преддверии Дня клиента многие отделения Сбербанка по всей стране организовали лекции и деловые игры для клиентов, направленные на повышение финансовой грамотности. В Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Самаре сотрудники банка рассказали пенсионерам о том, как не стать жертвой мошенников и как пользоваться Сбербанк Онлайн. В Тюмени, Иркутске и Воронеже подростки и студенты познакомились с услугами банка на лекции «Личная финансовая безопасность». В Санкт-Петербурге прошёл урок
финансовой грамотности для пациентов Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова. Подростки, находящиеся на длительном лечении, в игровой форме узнали, как управлять личным бюджетом и грамотно пользоваться банковским продуктами. Также прошли уроки по финансовой грамотности для воспитанников детских домов Московской области. А в Ростове-на-Дону представители банка провели встречи с обществами инвалидов и рассказали людям с нарушениями зрения об особых сервисах банка. В Хабаровске
сотрудникам социальной сферы специалисты банка рассказали о технологии бесконтактной оплаты.
Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«В Сбербанке День клиента 365 дней в году. В этот особенный день хочется сказать всем нашим клиентам спасибо! Спасибо, что день за днем вы выбираете Сбербанк, общаетесь с нами в отделениях банка, в call-центре, в социальных сетях и мобильном приложении, помогая нам вместе развивать финансовые и цифровые продукты для вас, подсказывая, что было бы удобнее вам завтра».
История Международного дня клиента началась в 2010 году по инициативе компаний из России и Литвы. Ежегодно он объединяет тысячи компаний по всему миру из десятков отраслей.
Сбербанк работает более чем для 145 млн клиентов в 22 странах мира. Забота о своих клиентах является для Сбербанка главной ценностью и проявляется во всем, что делает банк: совершенствует свои финансовые и цифровые продукты, развивает сервисы и отделения, обучает сотрудников взаимодействию с особенными клиентами, организует просветительские мероприятия, работает над повышением финансовой доступности банковских услуг на законодательном уровне и мотивирует к совместной работе в этом направлении своих партнеров.
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В этот день компании по всему миру благодарят своих клиентов за выбор их продуктов и услуг и организуют специальные акции. Финансы и Банки
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