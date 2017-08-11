Сбербанк открыл в Саратове офис будущего

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10 августа в Саратове по адресу Набережная Космонавтов, 4 торжественно открылся высокотехнологичный офис Сбербанка для обслуживания физических лиц. Именно такие филиалы направлены на перевод клиентов на безналичное и онлайн-обслуживание.Офис в Саратове – один из первых на территории Поволжского банка, открытый в рамках проекта «Офис будущего», действующего на территории всей России.Главное отличие нового формата - отсутствие операций с наличными денежными средствами. Все расчеты в филиале производятся только в безналичной форме, и для этого здесь созданы все условия. Так, рабочие места сотрудников оборудованы современнымиpos-терминалами, работает высокоскоростной wi-fi, предусмотрены интернет-киоски для работы в онлайн-среде.В офисе изменился столь привычный нам дизайн: теперь интерьер выполнен в бирюзовых тонах. Для удобства клиентов работает coworking-зона, где можно обсудить с сотрудниками банка вопросы обслуживания и просто чувствовать себя как дома. А интересные комплементарные услуги создают приятные условия в период ожидания.- В «офисах будущего» гармоничная и располагающая атмосфера сочетается с высоким уровнем сервиса и современными технологиями в обслуживании, - отметила на открытии заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Светлана Арнаутова. – Мы уверены, что клиенты обязательно оценят нашу новинку, и этот офис станет у саратовцев одним из самых востребованных.За первую неделю работы филиала клиенты успели оценить все его преимуществаи оставили положительные отзывы.