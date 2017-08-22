Сбербанк открыл в Самаре два офиса новых форматов

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В Самаре открылись два офиса Сбербанка совершенно новых форматов в рамках проекта «Офис будущего».Один из них расположился по адресу ул. Тухачевского 92 на пересечении с ул. Киевской. Отличие этого офиса в том, что здесь банковские услуги можно получить не только в привычном банковском окне, но и в автокассе, не выходя из автомобиля. Уникальный Автоофис, открытый в Самаре, стал первым в России. Автолюбители могут снять/внести наличные, осуществить перевод или оплатить услуги ЖКХ, просто подъехав к специальному окну. На территории филиала предусмотрены не только банковские, но и автоуслуги: с помощью специального устройства можно бесплатно проверить давление в шинах и подкачать их, а также пропылесосить салон. Офис работает в будние дни с 9:00 до 18:00. Также к услугам клиентов два круглосуточных автобанкомата и привычная зона самообслуживания, работающая в режиме 24х7.Еще один новый офис открылся на ул. Металлургов 83. Здесь клиентов ждет новый дизайн интерьера, выполненный в бирюзовой цветовой гамме, круглосуточная зона самообслуживания, специальная станция для подзарядки мобильных гаджетов. Филиал оснащен современными pos-терминалами и высокоскоростным wi-fi, а совершить онлайн-операции можно с помощью интернет-киоска. Режим работы офиса: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.«В этих офисах можно получить все привычные банковские операции, но в новом формате. Автомобилисты по достоинству оценят офис на Тухачевского, ведь теперь им не придется искать парковочное место, чтобы совершить наиболее популярные операции, - отметил Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин. – А офис на Металлурге позволит клиентам обслуживаться в атмосфере высоких технологий и современного дизайна».Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.