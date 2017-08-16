Сбербанк открыл в Самаре автоофис

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Во вторник, 15 августа Поволжский банк ПАО Сбербанк открыл в Самаре на пересечении улиц Тухачевского и Киевской автоофис. Это первый филиал подобного типа в системе Сбербанка. На открытии присутствовали управляющий самарским отделением Сбербанка Константин Долонин, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олег Майоров и первый замглавы Самары Владимир Сластенин., - заявил Константин Долонин. Он напомнил, что ранее в Самаре был создан автобанкомат, затем появились три остановочных комплекса, которые пользуются большой популярностью, а в августе планируется запустить еще три., - сказал Константин Долонин.Автоофис — новый формат Сбербанка по обслуживанию клиентов. Финансовое учреждение учло интересы той значительной части населения города, которая передвигается на автомобилях и не привыкла тратить время на поиск парковки. В новомофисе клиент может быстро и в комфортной обстановке получить все банковские услуги. Система работы автоофиса построена таким образом, что для выполнениях наиболее массовых операций (снятие/внесение наличных, переводы, оплата услуг) покидать автомобиль не требуется. Прямо на улице размещены два банкомата и окно кассового работника. При этом банкомат работает с функцией рециркуляции наличных денег в режиме 24Х7. По сравнению с обычными офисами для автолюбителей время здесь экономится в 10 раз!Для получения более сложных услуг (открытие/закрытие счета, оформление кредита/вклада, страхование‚ подключение к НПФ и т.д.) необходимо пройти внутрь офиса, где работают операционисты и менеджеры. Для удобства посетителей возле банка предусмотрена парковка на 15 автомобилей. Автоофис открыт как для водителей, так и пешеходов. Помещения внутри филиала выполнены в легком технологичном стиле, продолжающем автомобильную тему. Внимание к клиенту проявляется в мелочах. В офисе каждый может с помощью интернет-киоска войти в личный кабинет Сбербанк Онлайн, совершить необходимые операции и самостоятельно распечатать чек. В зале работает устройство бесперебойного питания, которое зарядит «севший» смартфон. На всей территории офиса (включая прилегающую) работает бесплатный wi-fi. По qr-коду‚ размещенному в офисе, можно загрузить на смартфон или планшет одну из книг из библиотеки Сбербанка. Банк предусмотрел не только финансовые, но и автомобильные услуги. На улице расположен аппарат самообслуживания, который позволяет водителю проверить давление в колесах и подкачать их и пропылесосить салон.В праздничной обстановке торжественно была перерезана ленточка перед входом в здание. Стоит сказать, что за две недели работы в тестовом режиме автоофис уже полюбился местным жителям, которые с удовольствием приходят в него.Одной из первых услугами автоофиса воспользовалась Наталья Курунова. Девушка приехала на мотоцикле и совершила несколько операций с помощью банкомата.- Очень удобно, - отметила Наталья. – Не нужно искать место для парковки и тратить время. Обязательно приеду сюда снова, уже за другими услугами., - сказал Владимир Сластенин, отметив, что более половины муниципальных предприятий и служащих обслуживается в подразделениях Сбербанка.Банк продолжит анализировать потребности клиентов и в скором времени предложит новые удобные формы обслуживания.