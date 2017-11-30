Сбербанк осуществил первую в России платёжную транзакцию с применением технологии блокчейн
30 ноября 2017 12:08
102
Сбербанк стал организатором проведения первой в истории российской банковской практики пилотной платёжной блокчейн-транзакции с применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric. Партнёрами Сбербанка и участниками пилотной транзакции выступили «МегаФон», «МегаЛабс», Альфа-банк, а также компания IBM.
Sberbank CIB выступил организатором процесса по исполнению перевода средств от плательщика до получателя с использованием технологии блокчейн. На ИТ-инфраструктуре Сбербанка установлен сервис определения единого порядка транзакций, удостоверяющий центр сети и клиентское веб-приложение с функционалом личного кабинета. Также на стороне Сбербанка и Альфа-банка находились необходимые узлы сети блокчейн. Созданный технологический процесс является базовым сценарием, на основе которого должен быть разработан новый расчетный функционал.
«Техническое решение блокчейна, предложенное Сбербанком, впервые в истории российской банковской практики позволило осуществить пилотную платёжную транзакцию на технологии IBM Blockchain, — отметила Управляющий директор Sberbank CIB Стелла Кудачкина. — Ценность применения данной технологии при проведении расчётов — это, прежде всего, высокая скорость исполнения перевода между участниками: отражение операции на счёте получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
30 ноября 2017 15:05
Проблема связана с недостатком железнодорожных вагонов для вывоза соли из регионов, и если ее не решить, это грозит срывом программ импортозамещения,... Экономика региона
1
30 ноября 2017 10:26
Сейчас идет поиск подрядчика. Экономика региона
125
30 ноября 2017 10:21
Правительство Самарской области поддержит региональных производителей, чтобы их продукция была шире представлена в магазинах, в том числе федеральных сетей. Экономика региона
144
Финансы и Банки
30 ноября 2017 12:08
Ценность ее, прежде всего, это высокая скорость исполнения перевода между участниками. Финансы и Банки
102
29 ноября 2017 14:54
Услуга постепенно становится популярной. Так, за ноябрь ульяновцы оплатили с помощью банковской карты более 5000 поездок на общественном транспорте. Финансы и Банки
484
29 ноября 2017 09:56
На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность. Финансы и Банки
175
Строительство
30 ноября 2017 12:18
Стороны не имеют претензий друг к другу. Строительство
137
23 ноября 2017 16:41
Приобрести квартиру или дом в Минске хотят многие люди. Беларусь является страной, в которых много лесов и чистых озер. Она имеет свои уникальные традиции и... Строительство
130
17 ноября 2017 14:02
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
333
Новости
|
27.11.2017
@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western {...
|
15.11.2017
Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
|
Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
968
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
932
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1987
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
131
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
130
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
118
Новости компаний
29 ноября 2017 11:14
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
422
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1850
13 ноября 2017 13:38
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
312
13 ноября 2017 11:56
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
236
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
58
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
106
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
154
Транспорт
29 ноября 2017 11:53
Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги. Транспорт
318
28 ноября 2017 17:59Надежные грузоперевозки любого типа через сервис Юду
У каждого хоть раз в жизни был переезд. Это могла быть смена квартиры, переезд по работе в новый офис или традиционный заезд на дачу. Собрать и упаковать вещи... Транспорт
88
28 ноября 2017 12:50
В акции участвуют 126 поездов. Транспорт
339
28 ноября 2017 12:43
На улице обустроят четыре полосы движения. Транспорт
1386
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4870
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1747
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8630
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2446
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9806
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2833
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1850
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1438
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1783
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1673
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1401
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3037
Мероприятия