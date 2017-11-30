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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк осуществил первую в России платёжную транзакцию с применением технологии блокчейн

30 ноября 2017 12:08
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Сбербанк осуществил первую в России платёжную транзакцию с применением технологии блокчейн Ценность ее, прежде всего, это высокая скорость исполнения перевода между участниками.
Ценность ее, прежде всего, это высокая скорость исполнения перевода между участниками.

Сбербанк стал организатором проведения первой в истории российской банковской практики пилотной платёжной блокчейн-транзакции с применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric. Партнёрами Сбербанка и участниками пилотной транзакции выступили «МегаФон», «МегаЛабс», Альфа-банк, а также компания IBM.
 
Sberbank CIB выступил организатором процесса по исполнению перевода средств от плательщика до получателя с использованием технологии блокчейн. На ИТ-инфраструктуре Сбербанка  установлен сервис определения единого порядка транзакций, удостоверяющий центр сети и клиентское веб-приложение с функционалом личного кабинета. Также на стороне Сбербанка и Альфа-банка находились необходимые узлы сети блокчейн. Созданный технологический процесс является базовым сценарием, на основе которого должен быть разработан новый расчетный функционал.
 
«Техническое решение блокчейна, предложенное Сбербанком, впервые в истории российской банковской практики позволило осуществить пилотную платёжную транзакцию на технологии IBM Blockchain, — отметила Управляющий директор Sberbank CIB Стелла Кудачкина. — Ценность применения данной технологии при проведении расчётов — это, прежде всего, высокая скорость исполнения перевода между участниками: отражение операции на счёте получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов».



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Комментарии



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