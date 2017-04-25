Сбербанк начал серию образовательных мероприятий для предпринимателей

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18 апреля в Самаре Поволжский банк совместно с YellowRockets открыл серию бесплатных обучающих семинаров для действующих и потенциальных партнеров по интернет-эквайрингу Сбербанка.Весь проект нацелен на развитие компетенций предпринимателей в управлении и развитии корпоративных сайтов для повышения эффективности бизнеса как в онлайн так и в офлайн среде, а также в сфере продвижения и продаж в Интернет.В рамках первого семинара «Реклама в интернете: как быстро увеличить продажи через сайт» эксперты обсудили с предпринимателями доступные инструменты интернет-рекламы, новинки Яндекс.Директ и Google AdWords, особенности продвижения в социальных сетях, а также способы оценки эффективности рекламы.Следующий семинар запланирован в конце мая. Тема и дата мероприятия будут опубликованы в календаре мероприятий на сайте Деловой Среды www.dasreda.ru.YellowRockets - команда развития инноваций, которая проводит корпоративные акселераторы, делает собственную акселерационную программу и развивает стартап-сообщество России.