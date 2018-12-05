Сбербанк изменил предельный возраст получателя кредита
5 декабря 2018 19:24
1
Остальные условия остаются прежними. Предельный возраст ипотечного заёмщика к моменту погашения кредита по-прежнему не должен превышать 75 лет, получателя кредитки — 65 лет. Срок потребкредита может составлять от трёх месяцев до семи лет, сумма — до 5 млн рублей. Заём могут получить в том числе неработающие пенсионеры, если они получают пенсию в Сбербанке.
По акции "Новогодний кредит", которая действует до 31 января, ставки варьируются от 11,9% до 19,4% и зависят от срока, суммы, способа подачи заявки. Так, минимальная ставка — 11,9% — действует для займов на сумму от 300 000 рублей сроком до 60 месяцев при оформлении в "Сбербанке онлайн". В случае оформления данного кредита в офисе ставка составит 12,4%.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
5 декабря 2018 12:17
Независимые АЗС вынуждены покупать топливо на бирже и, естественно, вносить предоплату. Экономика региона
147
5 декабря 2018 11:04
Участие в Форуме бесплатное. Экономика региона
171
4 декабря 2018 13:36
Планируется, что общий объем финансирования программы в 2019 – 2023 годах составит 8 085,8 млн рублей. Экономика региона
280
Финансы и Банки
5 декабря 2018 19:24
Заём могут получить в том числе неработающие пенсионеры, если они получают пенсию в Сбербанке. Финансы и Банки
0
5 декабря 2018 15:03
Граждане стали отдавать больше от своего ежемесячного дохода на покрытие долгов по микрокредитам. Финансы и Банки
167
5 декабря 2018 14:52
Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ПАО Сбербанк материалы, опубликованные на интернет-сайте. Финансы и Банки
146
Строительство
5 декабря 2018 16:11Владимир Кошелев скинул проблемы на железнодорожников
Куйбышевской железной дорогой совместно с правительством Самарской области проводится ряд мероприятий для обеспечения транспортной доступности жителей... Строительство
151
3 декабря 2018 11:21
В красные линии включили частную собственность. Строительство
329
27 ноября 2018 09:31
Сейчас ситуацию изучает прокуратура. Строительство
317
Материалы и технологии
4 декабря 2018 12:09
Какое напольное покрытие выбрать для дома или офиса? Ведь линолеум и керамическая плитка всем приелись. Представляем вам магазин напольных покрытий... Материалы и технологии
76
21 ноября 2018 09:39Фасадный декор из пенополистирола – надежно, выгодно, красиво
Вспененный полистирол широко используется в быту в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала. Материалы и технологии
92
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
294
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
823
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2056
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2011
Бизнес
3 декабря 2018 13:52
Появление самарского МФЦ в 2011году сделало получение разнообразных госуслуг гражданами менее утомительным занятием. Отпала необходимость посещать множество... Бизнес
211
29 ноября 2018 18:05
Предположительно, по оценке главы Независимого топливного союза Павла Баженова, АЗС могут повысить цены на топливо на 3,49 рублей за 1 литр бензина марки АИ-92 и на... Бизнес
330
29 ноября 2018 17:57
В рамках проекта у старшеклассников и студентов появится возможность посетить компании региона и узнать больше о том, как же делается... Бизнес
302
Новости компаний
5 декабря 2018 16:27
Но общий интерес к ТВ снижается, что ведет и к сокращению рекламных возможностей для каналов. Новости компаний
140
5 декабря 2018 12:35
Их проводят «Самарские распределительные сети». Новости компаний
140
4 декабря 2018 12:01В чём преимущества покупки товара через интернет-магазин с промокодом М.Видео?
На сегодняшний день, никто не может обойтись без техники в повседневной жизни. Всё-таки её использование делает нашу жизнь значительно проще. Новости компаний
59
3 декабря 2018 21:45
Экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков. Новости компаний
435
IT и Коммуникации
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
154
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
186
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
772
Транспорт
5 декабря 2018 18:27
Время работы маршрута: с 05:20 до 22:30. Отправление первого автобуса от микрорайона Крутые Ключи - в 05:20, от 6-го причала – в 05:40. Транспорт
77
5 декабря 2018 09:39
Приступить к работам планируют уже в 2019 году. Транспорт
159
4 декабря 2018 10:55
Внимание городских властей на такие павильоны обратили горожане в твиттере. Транспорт
232
3 декабря 2018 14:31
Из Самары на родину Деда Мороза – в Великий Устюг будет назначен туристический поезд. Транспорт
352
Предпринимательство
2 декабря 2018 21:49
На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг. Предпринимательство
59
2 декабря 2018 21:43
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
52
29 ноября 2018 14:35
Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
114
Видео
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
215
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
389
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
714
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
617
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1059
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1152
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
981
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
908
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1318
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1710
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1747
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2940
Мероприятия