Сбербанк изменил предельный возраст получателя кредита

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Остальные условия остаются прежними. Предельный возраст ипотечного заёмщика к моменту погашения кредита по-прежнему не должен превышать 75 лет, получателя кредитки — 65 лет. Срок потребкредита может составлять от трёх месяцев до семи лет, сумма — до 5 млн рублей. Заём могут получить в том числе неработающие пенсионеры, если они получают пенсию в Сбербанке.По акции "Новогодний кредит", которая действует до 31 января, ставки варьируются от 11,9% до 19,4% и зависят от срока, суммы, способа подачи заявки. Так, минимальная ставка — 11,9% — действует для займов на сумму от 300 000 рублей сроком до 60 месяцев при оформлении в "Сбербанке онлайн". В случае оформления данного кредита в офисе ставка составит 12,4%.