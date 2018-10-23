Сбербанк и Visa запускают Цифровую карту Visa

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Сбербанк совместно с Visa и в партнерстве с Яндекс запускает для своих клиентов полнофункциональную дебетовую карту без пластикового носителя. Карта доступна для заказа в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» с 15 октября.Цифровая карта выпускается мгновенно, ее реквизиты будут сразу доступны в приложении, код безопасности для оплаты покупок в сети Интернет присылается в СМС. Сразу после выпуска карту можно добавить в телефон для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay., директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»:«Цифровая карта — это наш очередной уверенный шаг в реализации стратегии отказа от пластика. Карта не имеет ограничений, присущих виртуальным картам: ею можно платить как в Интернете, так и в магазинах с помощью смартфона.Карту можно бесплатно заказать в мобильном приложении за одну минуту, добавить в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и начать пользоваться.За совершение покупок по карте клиенту может быть предоставлен доступ к широкому кругу сервисов по подписке Яндекс.Плюс, в том числе таким как Яндекс.Музыка и бесплатная доставка на новом маркетплейсе Беру.Также её можно использовать как запасную, для того чтобы сохранить возможность совершать покупки, когда основная карта перевыпускается, либо её нет под рукой»., Генеральный директор Visa в России:«Технологии не стоят на месте, и Visa как платежная система активно развивает различные форм-факторы. Платежные карты уже давно «переехали» в телефон, часы и даже фитнес-браслеты. Благодаря этим устройствам и аксессуарам платежи стали еще более удобными, что позволяет совершать оплату практически в любом месте. Мы живем в такое время, когда вопрос выбора форм-фактора уже не имеет принципиального значения. Что бы вы ни использовали – обычный «пластик» или модный гаджет – Visa обеспечивает возможность совершать оплату быстрым и безопасным способом».Ежемесячно совершая покупки по карте на сумму от 20 000 руб., клиенты могут получить доступ к подписке Яндекс.Плюс, оплату подписки Сбербанк берет на себя.Подписка Яндекс.Плюс предоставляет скидки и доступ к расширенным возможностям сервисов Яндекса: Такси, Музыка, Драйв, Диск, Беру и КиноПоиск. Более подробно с описанием привилегий и условиями их предоставления можно ознакомиться на сайте: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list/.Помимо вышеперечисленного, все держатели получают широкий перечень привилегий от Visa:скидку в 50 % на подписку в онлайн-кинотеатрах Amediateka и Okko;15 000 бонусов «Вкусомании» за покупки в сети супермаркетов «Азбука Вкуса» от 5000 рублей;7 дней в год бесплатного доступа в интернет в роуминге за границей.Другие преимущества цифровой карты:бесплатный выпуск и обслуживание;мгновенный выпуск в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»;скидки и привилегии от платежной системы Visa.Более подробно о Цифровой карте Visa можно также узнать по номеру 900.