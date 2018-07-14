Сбербанк и Тинькофф Банк запустили перевод денег по номеру телефона
14 июля 2018 18:43
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«С сегодняшнего дня сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков и личном интернет-кабинете у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей России», — говорится в сообщении пресс-службы Тинькофф Банка, поступившем в РБК.
Аналогичные сроки получения доступа к сервису названы и в сообщении пресс-службы Сбербанка.
Процедура перевода в Сбербанк у Тинькофф Банка будет аналогична процедурам перевода клиентам собственного банка. При переводе по номеру телефона будут предоставляться опции внутрибанковского перевода либо на карту Сбербанка. Клиентам Сбербанка для перевода необходимо будет выбрать в мобильном приложении кнопку «На карту в другой банк».
«Сегодня начинается новый этап развития переводов — новый сервис позволит клиентам двух банков переводить друг другу деньги так же просто по номеру телефона, как они это делают внутри Сбербанка», — сообщил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игоря Мамонтова, комиссия при переводе составит 1% для клиентов обоих банков, а в будущем к системе могут присоединиться и другие партнеры.
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что Сбербанк и Тинькофф Банк тестируют систему перевода денежных средств с карты на карту с помощью номера телефона. При этом Тинькофф Банк станет первым, кого Сбербанк допускает к своему сервису карточных переводов.
Также источник сообщал РБК, что Тинькофф Банк ведет переговоры с владельцем «Кассир.ру» о покупке сервиса.
Фото: Владислав Шатило / РБК
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