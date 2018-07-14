Я нашел ошибку
Главные новости: 
Танцевальные парады стали важной страницей в истории проведения Чемпионата мира по футболу в Самаре, каждый флешмоб собирал множество восторженных отзывов в социальных сетях.
Во время ЧМ-2018 в Самаре родилась новая традиция - танцевальный флешмоб
К зажигательным танцам на пешеходной улице Куйбышева присоединились сотни самарцев.
Самара танцует! На улице Куйбышева танцевальный парад в честь окончания ЧМ-2018
До конца месяца сервис должен стать доступным на всей территории России.
Сбербанк и Тинькофф Банк запустили перевод денег по номеру телефона
Перед ними будет стоять задача представить народное искусство как тренд для молодёжи, что будет способствовать укреплению российской идентичности на основе традиционных культурных ценностей народов России.
«Народники» Самарской области стали участниками форума «Таврида»
По оценкам «Дела», годовой оборот частных медицинских компаний, зарегистрированных в Самарской области, превышает 6 млрд рублей.
15 самых богатых владельцев самарской частной медицины
При этом основные расходы на проведение ЧМ — более $14 млрд — взял на себя российский оргкомитет. Как устроена экономика мировых первенств, разбирался РБК
Благодаря ЧМ-2018 ФИФА получила рекордную выручку — $6,1 млрд
За незнание реальных зарплат почтальонов.
«Не царское дело, наверное, почтальонами заниматься», - упрекнула Матвиенко главу «Почты России» Подгузова
Наряду с фольклорными и эстрадными миниатюрами оркестр исполняет фрагменты симфоний, музыку из оперных и балетных спектаклей.
В выходные слушаем духовой оркестр в Струковском саду
сегодня  Суббота, 14 июля, 22:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/07:
USD 62.29
0.08
EUR 72.47
-0.21
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк и Тинькофф Банк запустили перевод денег по номеру телефона

14 июля 2018 18:43
404
До конца месяца сервис должен стать доступным на всей территории России.
Первые клиенты Тинькофф Банка и Сбербанка получили возможность переводить деньги из одного банка в другой по номеру мобильного телефона благодаря запуску 13 июля совместного сервиса, передает РБК.

«С сегодняшнего дня сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков и личном интернет-кабинете у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей России», — говорится в сообщении пресс-службы Тинькофф Банка, поступившем в РБК.

Аналогичные сроки получения доступа к сервису названы и в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Процедура перевода в Сбербанк у Тинькофф Банка будет аналогична процедурам перевода клиентам собственного банка. При переводе по номеру телефона будут предоставляться опции внутрибанковского перевода либо на карту Сбербанка. Клиентам Сбербанка для перевода необходимо будет выбрать в мобильном приложении кнопку «На карту в другой банк».

«Сегодня начинается новый этап развития переводов — новый сервис позволит клиентам двух банков переводить друг другу деньги так же просто по номеру телефона, как они это делают внутри Сбербанка», — сообщил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игоря Мамонтова, комиссия при переводе составит 1% для клиентов обоих банков, а в будущем к системе могут присоединиться и другие партнеры.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что Сбербанк и Тинькофф Банк тестируют систему перевода денежных средств с карты на карту с помощью номера телефона. При этом Тинькофф Банк станет первым, кого Сбербанк допускает к своему сервису карточных переводов.

Также источник сообщал РБК, что Тинькофф Банк ведет переговоры с владельцем «Кассир.ру» о покупке сервиса.


Фото: Владислав Шатило / РБК






Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
14 июля 2018  11:48
ТОР появится в Чапаевске Самарской области
ТОР появится в Чапаевске Самарской области
В городе увеличится количество рабочих мест. Экономика региона
295
13 июля 2018  22:45
По ВВП с учетом паритета покупательной способности (ориентир майского указа) Россия остается вне пятерки лучших.
Россия обошла Южную Корею и поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год
По ВВП с учетом паритета покупательной способности (ориентир майского указа) Россия остается вне пятерки лучших.  Экономика региона
541
13 июля 2018  19:22
Минэкономразвития РФ одобрил создание территории опережающего развития в Чапаевске
"У резидентов ТОР появляются и налоговые льготы, и льготные тарифы по страховым взносам, и снижение арендной платы, и режим работы свободной таможенной... Экономика региона
345
Весь список
Финансы и Банки
14 июля 2018  18:43
До конца месяца сервис должен стать доступным на всей территории России.
Сбербанк и Тинькофф Банк запустили перевод денег по номеру телефона
До конца месяца сервис должен стать доступным на всей территории России.   Финансы и Банки
403
14 июля 2018  14:58
Никаких потерь по заработной плате, как и социальным выплатам не будет.
Дмитрий Азаров провёл совещание по Газбанку
Никаких потерь по заработной плате, как и социальным выплатам не будет.  Финансы и Банки
455
13 июля 2018  22:30
Расходы растут быстрее доходов, в долг у банков берут больше, чем кладут на депозиты.
Население России переходит от сберегательной к кредитной модели поведения, заметили эксперты
Расходы растут быстрее доходов, в долг у банков берут больше, чем кладут на депозиты.   Финансы и Банки
424
Весь список
Строительство
11 июля 2018  19:59
Недвижимость в Тольятти - недорогие квартиры в ТольяттиДом
Недвижимость в Тольятти - недорогие квартиры в ТольяттиДом
 Приобретение квартиры - важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И необходимо грамотно подойти к выбору жилья. Для этого всегда можно... Строительство
89
10 июля 2018  12:21
Внимание! Организация реализует свои квартиры
Акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» выставило на продажу недвижимость в Куйбышевском районе: 2 3-комнатные квартиры,... Строительство
371
4 июля 2018  13:36
В Самарской области констатируют низкий спрос на покупку жилья
В Самарской области констатируют низкий спрос на покупку жилья
Застройщики сомневаются, что выполнят план по вводу жилья. Строительство
369
Весь список

Новости

Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
392
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1607
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1591
Весь список
Бизнес
11 июля 2018  21:10
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.
Маск подписал соглашение о строительстве недалеко от Шанхая завода Tesla, способного выпускать около 500 тыс. машин в год
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.  Бизнес
369
11 июля 2018  19:26
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.
Самарский Cherry Hostel установил рекорд завышения цен в гостиницах
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.  Бизнес
348
9 июля 2018  20:08
Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа.
Автором документа с фармстратегией Минпромторга оказался менеджер Biocad
 Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа.   Бизнес
461
Весь список


Новости компаний
14 июля 2018  16:24
Капсулу с людьми в космос пока не отправляли, однако компания обещала начать продажи билетов уже в следующем году.
Стоимость туристического полета в космос на корабле от Blue Origin будет начинаться от $200 тысяч
 Капсулу с людьми в космос пока не отправляли, однако компания обещала начать продажи билетов уже в следующем году.  Новости компаний
292
13 июля 2018  20:18
Ни о характеристиках, ни о цене информации нет. Мы пока только можем гадать, каким будет совершенно новый и первый смартфон компании.
Яндексу одобрили выпуск смартфона Яндекс.Телефон
Ни о характеристиках, ни о цене информации нет. Мы пока только можем гадать, каким будет совершенно новый и первый смартфон компании.  Новости компаний
323
9 июля 2018  19:53
Это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных.
«Уралвагонзавод» представил не имеющий аналогов в России трамвай
Это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных.  Новости компаний
391
9 июля 2018  11:14
В Самараэнерго открыт новый Личный кабинет
В Самараэнерго открыт новый Личный кабинет
Для работы необходимо пройти новую регистрацию. Новости компаний
355
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
273
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
218
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
230
Весь список
Транспорт
13 июля 2018  12:16
Самарцы недовольны трамвайными рельсами города
Самарцы недовольны трамвайными рельсами города
Средств для новых рельсов пока нет. Транспорт
241
13 июля 2018  11:49
Самарцев предупреждают об изменении движения транспорта в центре
Самарцев предупреждают об изменении движения транспорта в центре
Измененная схема движения около площади имени В.В. Куйбышева по ул. Вилоновская и ул. Красноармейская будет действовать до 26 июля. Транспорт
250
12 июля 2018  11:51
В Самаре временно ограничат движение транспорта на двух участках. Такая мера принята в связи со строительством газопровода.
В Самаре временно ограничат движение транспорта на двух участках
Такая мера принята в связи со строительством газопровода. Транспорт
1208
11 июля 2018  13:46
Стало известно, на каких улицах Самары будут организованы платные парковки
Стало известно, на каких улицах Самары будут организованы платные парковки
Известно и общее количество парковочных мест - 3790. Транспорт
389
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
275
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
347
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
530
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2064
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2493
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1021
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
925
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2647
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1699
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2873
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
265
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
601
Весь список

Мероприятия
В выходные слушаем духовой оркестр в Струковском саду
Присоединяйся! Прими участие в наведении порядка на фестивальной площадке Самары
В самарском в Музее Модерна пройдет занятие для детей, посвященное Франции и ее знаменитому окну-розе
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда