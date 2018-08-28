Сбербанк и «Память поколений» помогли самарским ветеранам

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Госпиталю был передан набор аппаратов и инструментов для проведения эндоскопических операций и диагностических исследований; аппарат ультразвуковой диагностический; светильник бестеневой операционный; видеоколоноскоп; монитор медицинский; и другое оборудование, которое поможет госпиталю повысить качество помощи, оказываемой ветеранам.Денежные средства, на которые было приобретено медицинское оборудование для самарских ветеранов войн, были собраны благодаря добровольным пожертвованиям и с помощью партнёров Фонда.Это уже не первое подобное мероприятие в Самаре – так, в прошлом году в Самарский областной геронтологический центр были переданы медикаменты и медицинское оборудование, в том числе медицинские многофункциональные кровати, инвалидные кресла-коляски,тонометры и глюкометры, трости, ортопедические подушки.«Фонд «Память поколений» с чувством глубокой признательности передает медицинское оборудование «Самарскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн», который, как и мы, занимается важным делом – помощью героям войн. Наш Фонд стремится оказать адресную помощь ветеранам из самых разных регионов России, и это было бы невозможно без участия неравнодушных к судьбамветеранов граждан нашей страны. Мы надеемся, что это оборудование позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи, а также улучшить качество жизни ветеранов», – говорит, операционный директор БФ «Память поколений».«Сбербанк поддерживает фонд со дня его основания. Очень важно помнить о своей истории, уважать тех, в свое время спасал страну, защищал свободу и помогал строить будущее, в котором мы сейчас живем», — отметил, Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк.Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн – государственное бюджетное учреждение здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых действий и лицам, приравненным к ним по льготам, а также иным категориям ветеранов.Фонд «Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более 7 000 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда доВладивостока. БФ "Память поколений" ведет непрерывную работу с ветеранами совместно с такими крупными партнерами, как Сбербанк.