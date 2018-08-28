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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк и «Память поколений» помогли самарским ветеранам

28 августа 2018 16:25
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«Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» получил средства реабилитации, а также высокотехнологичное медицинское оборудование на общую сумму 7,3 млн рублей.
Сбербанк и Благотворительный фонд «Память поколений» оказали помощь ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн». Учреждение получило средства реабилитации, а также высокотехнологичное медицинское оборудование на общую сумму 7,3 млн рублей.

Госпиталю был передан набор аппаратов и инструментов для проведения эндоскопических операций и диагностических исследований; аппарат ультразвуковой диагностический; светильник бестеневой операционный; видеоколоноскоп; монитор медицинский; и другое оборудование, которое поможет госпиталю повысить качество помощи, оказываемой ветеранам.

Денежные средства, на которые было приобретено медицинское оборудование для самарских ветеранов войн, были собраны благодаря добровольным пожертвованиям и с помощью партнёров Фонда.

Это уже не первое подобное мероприятие в Самаре – так, в прошлом году в Самарский областной геронтологический центр были переданы медикаменты и медицинское оборудование, в том числе медицинские многофункциональные кровати, инвалидные кресла-коляски,
тонометры и глюкометры, трости, ортопедические подушки.

«Фонд «Память поколений» с чувством глубокой признательности передает медицинское оборудование «Самарскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн», который, как и мы, занимается важным делом – помощью героям войн. Наш Фонд стремится оказать адресную помощь ветеранам из самых разных регионов России, и это было бы невозможно без участия неравнодушных к судьбам
ветеранов граждан нашей страны. Мы надеемся, что это оборудование позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи, а также улучшить качество жизни ветеранов», – говорит Надежда Халдеева, операционный директор БФ «Память поколений».

«Сбербанк поддерживает фонд со дня его основания. Очень важно помнить о своей истории, уважать тех, в свое время спасал страну, защищал свободу и помогал строить будущее, в котором мы сейчас живем», — отметил Константин Долонин, Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк.

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн – государственное бюджетное учреждение здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых действий и лицам, приравненным к ним по льготам, а также иным категориям ветеранов.

Фонд «Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более 7 000 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до
Владивостока. БФ "Память поколений" ведет непрерывную работу с ветеранами совместно с такими крупными партнерами, как Сбербанк. 
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