Сбербанк и Министерство образования и науки Самарской области объединяют усилия в рамках реализации совместных проектов
28 марта 2019 17:16
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Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» с 2015 года реализует инициативы, направленные на развитие у детей социально-эмоционального интеллекта, IT-компетенций, навыков коммуникации и кооперации, критического и креативного мышления. Среди наиболее крупных проектов: «Урок цифры», «Учитель для России», Академия искусственного интеллекта для школьников.
В рамках встречи участники обозначили основное направление регионального сотрудничества в области образования — развитие личностного потенциала школьников. Программа Фонда по развитию личностного потенциала фокусируется на развитии личностного потенциала, позволяющего ребенку ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.Программа делает ставку на педагога, способствуя его личностному развитию и обеспечивая его инструментами для работы с детьми в компетентностном подходе.
Первым шагом к реализации начинания станет лекция по эмоциональному интеллекту профессора кафедры психологии Йельского университета Дэвида Карузо, которая при поддержке Сбербанка пройдет в начале апреля для учителей школ Самарской области.
В ходе встречи министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян отметил: «Наша совместная работа с ПАО Сбербанк по своим идеям и эффектам соответствует приоритетному национальному проекту «Образование» и его направлению
«Современная школа». Взаимодействие крупнейшей финансовой организации страны с образовательными учреждениями является ярким примером государственно-частного партнёрства в деле развития отечественной школы. Уверен, наше сотрудничество внесёт большой вклад в решение задачи, поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным».
«Мир стремительно меняется и предъявляет новые требования к компетенциям, навыкам, которыми должны обладать наши дети по
завершению школьной программы. Это ставит новые задачи и перед учителями. Сбербанк обладает большим опытом в реализации собственных образовательных проектов, – отмечает Александр Анащенко. - Программы, которые банк уже сегодня готов реализовывать в Самарской области, фокусируются на развитии личностного потенциала детей и отвечают приоритетам развития в сфере образования, обозначенным в майских указах Президента. Сотрудничество Сбербанка с Министерством образования и науки Самарской области позволит объединить возможности всех участников проекта и получить синергетический эффект от наших совместных действий».
Второе направление — повышение уровня финансовой грамотности населения. Сбербанк активно сотрудничает с Минфином РФ по различным проектам в области финансовой грамотности и в том числе не первый год поддерживает проекты «Неделя финансовой грамотности», «Неделя сбережений». По итогам 2017 г. Сбербанк был признан Минфином лучшим партнером проекта за наибольший охват мероприятиями, передает песс-служба Поволжского банка ПАО Сбербанк.
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