Сбербанк и ГК «Солар Системс» заключили соглашение о финансировании строительства Старомарьевской солнечной электростанции

123

Сбербанк и Группа компаний «Солар Системс» подписали договоры об открытии кредитных линий с общим лимитом финансирования 10,7 млрд руб. Средства будут направлены клиентом на строительство Старомарьевской солнечной электростанции общей установленной мощностью 100 МВт.«Участие в проектах по созданию возобновляемых источников энергии – это перспективное направление развития корпоративного бизнеса банка. Сегодня у нас есть возможности для организации проектного финансирования, и мы используем их для реализации таких капиталоемких проектов, как строительство Старомарьевской солнечной электростанции».Ранее банком был профинансирован еще один проект Группы «Солар Системс» — строительство Самарской солнечной электростанции. Проект предусматривает три очереди общей установленной мощностью 75 МВт, две из них – уже введены в эксплуатацию.«Продолжение сотрудничества со Сбербанком подтверждает взаимную заинтересованность в реализации наших проектов. Высокий уровень профессионализма и гибкий подход Сбербанка к структурированию сделок помогают ГК “Солар Системс” достигать поставленные компанией цели по развитию в России возобновляемой энергетики».