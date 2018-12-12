Сбербанк и БК «Регион» с участием НРД заключили первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн
12 декабря 2018 15:48
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Сбербанк и Брокерская компания «Регион» с участием НРД заключили и рассчитали первую в мире трехстороннюю сделку внебиржевого РЕПО с применением смарт-контракта в сети блокчейн.
Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков: «Первая трехсторонняя сделка РЕПО, заключенная с помощью смарт-контракта в сети блокчейн — очередной важный шаг на пути автоматизации бизнес-процессов в работе Сбербанка с контрагентами на финансовых рынках. Объединение смарт-контрактов и принципа работы технологии распределенных реестров делают финансовые сделки более прозрачными и защищенными как для клиента, так и для банка. Мы уверены, что разработанная нами технология станет новым рыночным стандартом заключения сделок внебиржевого РЕПО и участники рынка по достоинству оценят все ее преимущества».
Сделка представляет собой рублевое внебиржевое РЕПО, обеспеченное облигациями федерального займа. С юридической точки зрения, сделка регулируется российским правом и является обязывающим для сторон финансовым контрактом, заключенным в электронном формате с использованием смарт-контракта и электронно-цифровых подписей через СУО НРД.
Алина Акчурина, Управляющий директор по развитию систем управления обеспечением НРД:
«Интеграция СУО НРД в распределенные сети блокчейн – это часть нашей стратегии развития. Применение блокчейн в обслуживании репо – один из немногих примеров оправданного применения данной технологии. Независимость расчетов, осуществляемых в смарт-контракте, и нейтральность НРД, как агента по управлению обеспечением, в сочетании дают максимально гибкий, надежный и прогрессивный механизм для проведения сделок на внебиржевом рынке. В рамках пилотной сделки НРД выступил не только расчетным депозитарием, но и обеспечил участников сервисами по управлению обеспечением, выступил в роли поставщика рыночных данных, которые использовались в расчетах смарт-контракта».
В сделке участвуют три стороны – продавец в лице Сбербанка, покупатель в лице БК Регион и расчетный агент в лице НРД. Взаимодействие между всеми сторонами полностью
автоматизировано и происходит в рамках сети блокчейн. Каждый из участников сделки подал поручение в свою ноду сети блокчейн, после чего смарт-контракт заключил сделку и подал расчетные инструкции в клиринговую систему НРД. Для проведения расчетов использовалась платформа СУО НРД, что позволило сторонам РЕПО автоматизировать работу по исполнению компенсационных взносов, расчетных функций и репортингу в репозитарий.
Андрей Жуйков, партнер, член совета директоров ГК «Регион»:
«ГК «РЕГИОН» постоянно следит за новейшими финансовыми технологиями, с целью оперативного внедрения самых современных практик и решений в продуктах для наших клиентов. Мы очень довольны сотрудничеством с ПАО Сбербанк и НРД при проведении пилотной сделки РЕПО с СУО НРД на блокчейне. Всеми, кто так или иначе участвовал в этой сделке, выполнена
большая совместная работа, мы получили огромный опыт и знания в инновационном для нашего рынка продукте. Уверен, что в будущем сделки РЕПО с СУО НРД на блокчейне займут свое достойное место на внебиржевом рынке РЕПО».
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