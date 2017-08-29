Сбербанк дарит малому бизнесу рекламную кампанию
29 августа 2017 17:08
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При открытии счёта клиент получит специальные предложение от партнёров Сбербанка. myTarget, рекламная платформа Mail.ru Group удвоит первый платёж на рекламную кампанию размером до 75 тысяч рублей. Яндекс подарит бонусные 15 тысяч рублей при запуске кампании на сумму от 5 тысяч рублей. Партнеры Google увеличат платёж до 30 тысяч рублей в два раза. Данное предложение действует до 24 октября 2017 года.
«Многие компаний малого бизнеса уже ощутили эффективность контекстной рекламы и продвижения в соцсетях, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Чтобы помочь оценить её преимущества новичкам, Сбербанк договорился с интернет-гигантами об эксклюзивных условиях для первой кампании в интернете при открытии счёта в банке. Мы стремимся стать больше, чем банком для наших клиентов. Уже сегодня мы предлагаем им цифровые нефинансовые сервисы, которые обеспечивают новую степень свободы малому бизнесу и позволяют сфокусироваться на реальных задачах».
Более подробную информацию можно получить на сайте банка www.sberbank.ru и в офисах банка по обслуживанию юридических лиц.
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