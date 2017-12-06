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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк будет начислять повышенные СПАСИБО по действующим и новым золотым картам всех платежных систем

6 декабря 2017 14:42
132
Повышенные бонусы будут начисляться при покупках в любой стране мира. Для получения повышенных бонусов нужно, чтобы траты по карте в предыдущем месяце составляли не менее 15 тысяч рублей.
5 декабря 2017 года, Москва — Сбербанк принял решение начислять повышенные бонусы СПАСИБО по действующим и новым золотым картам Сбербанка всех платёжных систем: Visa, Mastercard и МИР. Речь идет о дебетовых картах Visa Gold, MasterCard Gold, МИР Золотая, Visa Gold «Подари Жизнь», выпущенных вне пакетов услуг. При оплате картой клиенты будут получать 5% бонусов СПАСИБО в кафе и ресторанах, 1% — в супермаркетах. За остальные покупки 0,5% СПАСИБО будут начисляться как и прежде. Повышенные бонусы будут начисляться при покупках в любой стране мира. Для получения повышенных бонусов нужно, чтобы траты по карте в предыдущем месяце
составляли не менее 15 тысяч рублей.

«Это наш самый масштабный запуск повышенных бонусов СПАСИБО – мы приняли решение начислять повышенные бонусы не только по новым картам, но и по уже выпущенным, — сообщила директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова. — Как правило, банки реализуют повышенное начисление бонусов только на новые карты, чтобы стимулировать их выпуск. Сбербанк предлагает выгодные условия для всех держателей золотых карт: текущих и новых. Мы хотим, чтобы как можно больше людей получили возможность удобно и выгодно совершать покупки, а категориях «кафе, рестораны и супермаркеты», так как именно они являются одними из самых востребованных среди наших клиентов. Сейчас 2,2 миллиона человек пользуются золотыми картами — с сегодняшнего дня все они будут получать дополнительные привилегии от программы «Спасибо от Сбербанка». Мы ожидаем, что начисление повышенных бонусов СПАСИБО позволит нам на 20% увеличить портфель золотых карт в 2018 году».

Обменять бонусы СПАСИБО на скидку до 99% можно в книжных магазинах «Республика», магазинах бытовой техники BORK, аптеках «Будь Здоров», «Эвалар», «Ригла», «Доктор Столетов», на автозаправках Astra и «ЕКА», в сети гастрономов «Глобус Гурмэ», а также при покупке авиабилетов, бронировании отелей на сайте «Спасибо.Тревел», билетов на концерты на сайте «Спасибо.Впечатления»,
бронировании автомобиля на сайте BookingCar и др.

Участники федеральной бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек, сообщает пресс-служба Самарского отделения ПАО Сбербанк.
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Комментарии



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