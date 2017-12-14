Я нашел ошибку
Главные новости: 
Новые возможности сайта доступны незрячим клиентам на любом устройстве, от рабочего компьютера до телефона, и на большинстве браузеров.
Сбербанк адаптировал официальный сайт для незрячих людей
По предварительным данным, причиной конфликта послужила ссора между дочерью мужчины и подростком, которые учатся в указанной школе.
На 40-летнего самарца, ударившего 13-летнего одноклассника дочери в школе, заведено уголовное дело
Благодаря грамотно спланированным и организованным сотрудниками УФСБ России и следственного управления СКР по Самарской области оперативно - розыскным мероприятиям и следственным действиям, были установлены лица, причастные к совершению преступления.
В Самаре вынесен приговор убийце Вадима Винокурова
В результате ДТП 36-летний водитель автомашины Dodge получил травмы спины и головы. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
В Ставропольском районе водитель ГАЗ 3302 при обгоне столкнул в кювет Dodge Caravan
В результате ДТП 26-летний водитель автомашины ВАЗ был госпитализирован с травмами головы.
В Самаре по вине водителя ВАЗ 2115 пострадали две иномарки
В Самаре служебная собака помогла полицейским по горячим следам раскрыть кражу ноутбука Мужчина похитил гаджет из ломбарда.
В Самаре служебная собака помогла полицейским по горячим следам раскрыть кражу ноутбука
Госдума ввела новую предельную норму алкоголя в организме водителей 0,3 грамма спирта на литр станут пределом нормы.
Госдума ввела новую предельную норму алкоголя в организме водителей
Почти половина дворов Самары была расчищена за минувшие сутки Созданный вчера оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада в Самаре подвел первые итоги работы.
Почти половина дворов Самары была расчищена за минувшие сутки
сегодня  Четверг, 14 декабря, 16:08
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/12:
USD 59.14
0.3
EUR 69.47
0.17
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк адаптировал официальный сайт для незрячих людей

14 декабря 2017 15:33
46
Новые возможности сайта доступны незрячим клиентам на любом устройстве, от рабочего компьютера до телефона, и на большинстве браузеров.
Официальный сайт Сбербанка www.sberbank.ru стал доступным для незрячих людей.

Теперь все визуальные элементы ресурса сопровождены текстом, невидимым для зрячего пользователя. Кроме того, все графические элементы озвучены, любое действие можно совершить с клавиатуры, упрощена навигация как по отдельным страницам, так и по сайту в целом.

Новые возможности сайта доступны незрячим клиентам на любом устройстве, от рабочего компьютера до телефона, и на большинстве браузеров. Для этого необходимо включить функцию озвучивания элементов интерфейса (VoiceOver), которая является стандартной для современных устройств.

Сбербанк провёл адаптацию сайта в тесном сотрудничестве с незрячими и слабовидящими экспертами, замечания и пожелания которых были полностью учтены в актуальной версии ресурса.

«Мы тщательно проанализировали потребности наших незрячих и слабовидящих клиентов, — подчеркнул вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка Владислав Крейнин. — При адаптации сайта мы исходили из того, что им должен быть полностью доступен весь контент сайта, при этом доступ к нему следовало максимально упростить. Сбербанк намерен продолжать работу в этом направлении: мы открыты для пожеланий и предложений». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
12 декабря 2017  12:42
Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Промышленном районе СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в ноябре 2017 года.
Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Промышленном районе
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в ноябре 2017 года.  Экономика региона
233
12 декабря 2017  11:58
В Самарской области на нужды сирот в следующем году выделят 523 миллиона рублей Средства поступят из регионального бюджета.
В Самарской области на нужды сирот в следующем году выделят 523 миллиона рублей
Средства поступят из регионального бюджета. Экономика региона
210
11 декабря 2017  13:34
Продукция Куйбышевского НПЗ – в числе «100 лучших товаров России»
 Два десятка региональных предприятий стали победителями финального этапа конкурса «100 лучших товаров России 2017». Лауреатов наградили в министерстве... Экономика региона
78
Весь список
Финансы и Банки
14 декабря 2017  15:33
Новые возможности сайта доступны незрячим клиентам на любом устройстве, от рабочего компьютера до телефона, и на большинстве браузеров.
Сбербанк адаптировал официальный сайт для незрячих людей
Новые возможности сайта доступны незрячим клиентам на любом устройстве, от рабочего компьютера до телефона, и на большинстве браузеров.  Финансы и Банки
46
13 декабря 2017  15:22
Представители Самарского отделения ПАО Сбербанк представили на форуме выставочный стенд, где любой желающий мог получить консультацию по ипотечным продуктам банка, а также о преимуществах партнерства со Сбербанком.
Сбербанк принял участие в VI Поволжском межрегиональном форуме по недвижимости
Представители Самарского отделения ПАО Сбербанк представили на форуме выставочный стенд, где любой желающий мог получить консультацию по ипотечным продуктам... Финансы и Банки
186
13 декабря 2017  13:46
Теперь пользователи программы «1С:Бухгалтерия 8» могут прямо из программы отправлять более шестидесяти видов отчётов заёмщика во все территориальные банки Сбербанка — одним нажатием клавиши.
Отчётность по кредиту из 1С в Сбербанк теперь можно сдавать «в один клик» по всей стране
Теперь пользователи программы «1С:Бухгалтерия 8» могут прямо из программы отправлять более шестидесяти видов отчётов заёмщика во все территориальные... Финансы и Банки
163
Весь список
Строительство
11 декабря 2017  13:29
В Самаре восстановят бывшее здание женской консультации на Молодогвардейской Демонтаж старых конструкций обойдется в 2,9 млн рублей.
В Самаре восстановят бывшее здание женской консультации на Молодогвардейской
Демонтаж старых конструкций обойдется в 2,9 млн рублей. Строительство
206
11 декабря 2017  10:06
Названы районы Самары с новостройками на треть дешевле вторички Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города.
Названы районы Самары с новостройками на треть дешевле вторички
Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города.   Строительство
216
8 декабря 2017  12:50
От муниципалитетов Самарской области потребовали выполнить плановые задания по вводу жилья Наблюдается отставание в муниципальных районах Алексеевский и Пестравский, городских округах Самара и Тольятти.
От муниципалитетов Самарской области потребовали выполнить плановые задания по вводу жилья
Наблюдается отставание в муниципальных районах Алексеевский и Пестравский, городских округах Самара и Тольятти. Строительство
285
Весь список

Новости

Специфика сооружения печей и каминов
06.12.2017
Специфика сооружения печей и каминов
 Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
ЖБИ от производителя - Завод ЖБИ Самара
06.12.2017
ЖБИ от производителя - Завод ЖБИ Самара
 Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
Все виды экспертизы - ЭКЦ Самара
06.12.2017
Все виды экспертизы - ЭКЦ Самара
 Существуют различные виды экспертиз. На сайте  expertiza-ekc.ru  для вас - более...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1003
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
978
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2032
Весь список
Бизнес
12 декабря 2017  21:00
Цифровая лазерная печать
Цифровая лазерная печать
 Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
52
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
179
2 ноября 2017  17:33
Выбор мебели для кафе
Выбор мебели для кафе
 Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке.  Бизнес
169
Весь список


Новости компаний
13 декабря 2017  15:34
Компания заказала 100 фур Tesla Semi.
PepsiCo сделала крупнейший предзаказ на электрогрузовики Tesla
Компания заказала 100 фур Tesla Semi.   Новости компаний
136
12 декабря 2017  21:04
Преимущества СКУД
Преимущества СКУД
 Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность в крупном офисном зхдании или на современном предприятии, просто незаменима система контроля. а таже... Новости компаний
61
12 декабря 2017  09:42
Самарцы, не имеющие долгов за воду, могут получить подарок Стартовала традиционная поощрительная акция СКС «В Новый год – без старых долгов».
Самарцы, не имеющие долгов за воду, могут получить подарок
Стартовала традиционная поощрительная акция СКС «В Новый год – без старых долгов». Новости компаний
375
12 декабря 2017  09:34
Жителей Самарской области привлекают к административной ответственности за хищения электроэнергии Факты безучетного потребления электроэнергии выявляют в ходе рейдов.
Жителей Самарской области привлекают к административной ответственности за хищения электроэнергии
Факты безучетного потребления электроэнергии выявляют в ходе рейдов. Новости компаний
262
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
117
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
155
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
214
Весь список
Транспорт
14 декабря 2017  09:30
В Самарской области появится еще один сервис для отслеживания общественного транспорта Идет конечная стадия проработки.
В Самарской области появится еще один сервис для отслеживания общественного транспорта
Идет конечная стадия проработки. Транспорт
152
13 декабря 2017  15:02
Улица Луначарского в Самаре еще не готова к официальному открытию До конца года улицу должна проверить Государственная инспекция строительного надзора.
Улица Луначарского в Самаре еще не готова к официальному открытию
До конца года улицу должна проверить Государственная инспекция строительного надзора. Транспорт
204
12 декабря 2017  09:14
В России появятся новые дорожные знаки В их числе будут «Диагональный пешеходный переход», «Уступи всем, и можно направо» и другие.
В России появятся новые дорожные знаки
В их числе будут «Диагональный пешеходный переход», «Уступи всем, и можно направо» и другие. Транспорт
200
11 декабря 2017  14:44
В целях расширения географии сервиса несырьевого экспорта из России в Китай.
«РЖД Логистика» запускает новый контейнерный поезд из Самары в Пекин
 В целях расширения географии сервиса несырьевого экспорта из России в Китай.  Транспорт
235
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5510
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2033
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8955
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2684
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10448
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3072
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2530
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1662
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2037
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1928
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1616
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3255
Весь список

Мероприятия
В ДК «Металлург» состоится творческая встреча с артистом Виктором Мирным
В Самаре наградили победителей творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
В музее Алабина откроется новогодняя выставка-ярмарка «Сделано в Самаре»
Весь список
Популярное
за сегодня

Очередные претенденты на пост главы Самары - юрист и безработная пенсионерка

901

Дмитрий Азаров прокомментировал возможность переезда "Рока над Волгой" в Саратов

229
за неделю

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1710

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

1658
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда