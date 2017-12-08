«Сбербанк Лизинг» предлагает предпринимателям Поволжья приобрести новый автомобиль
8 декабря 2017 10:29
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Корпоративные клиенты компании могут выбрать автомобиль на специальных условиях в трех категориях: «Для руководителя», «Для сотрудников», «Для бизнеса». «Сбербанк Лизинг» предоставляет беспроцентную рассрочку на 13 месяцев при авансовом платеже в 30%.
В спецпредложении, которое продлится до 15 февраля 2018 года включительно, принимают участие наиболее популярные и востребованные марки и модели автомобилей, среди которых Mercedes-Benz E-Class, Audi A6, BMW 5 серия, KIA Optima, VW Jetta, Ford Mondeo, Ford Transit, Renault Master, Газель NEXT.
Приобрести в лизинг новые автотранспортные средства в любой из трех категорий могут как индивидуальные предприниматели, так и представители микро-, малого, среднего и крупного бизнеса. Предложение действует на территории всего Поволжья.
Решение по заявке на лизинг принимается в течение 8 часов. Для покупки автомобиля необходим минимальный пакет документов без предоставления финансовой отчетности.
Преимуществами работы со «Сбербанк Лизингом» являются сразу несколько факторов. Во-первых, это быстрый срок принятия решения. Для клиентов, которые хотят максимально оперативно оформить транспортное средство в лизинг, имеется предложение «Простое решение», которое позволяет получить от банка ответ в течение 8 часов без предоставления финансовой отчетности. Во-вторых, это низкая процентная ставка, которая традиционно ниже, чем у значительной части конкурентов. В-третьих, это экономия времени. На сегодняшний день реализована система электронного документооборота E-Leasing, которая позволяет значительно сокращать временные затраты клиентов. В четвертых, это минимальный пакет документов для оформления лизинга. Наконец, в-пятых, «Сбербанк Лизинг» предоставляет скидки до 10% на автомобили от различных производителей (KIA, MB, Renault, Nissan, Volkswagen и др.).
Более подробную информацию можно получить в офисах Сбербанка, обслуживающих юридических лиц, на сайте компании www.sberleasing.ru или по телефону 8-800-555-555-6
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