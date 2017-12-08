Я нашел ошибку
Главные новости: 
В России выросли продажи подержанных электрокаров в 3,5 раза Около 45% перепроданных электрокаров приходятся на Дальний Восток.
В России выросли продажи подержанных электрокаров в 3,5 раза
В Самаре могут провести референдум о возвращении народных выборов мэра Вопрос о референдумах в регионе будут решать депутаты Губдумы.
В Самаре могут провести референдум о возвращении народных выборов мэра
Из-за снегопада самарцы стали чаще получать травмы Это ушибы, переломы и растяжения.
Из-за снегопада самарцы стали чаще получать травмы
Зимой состав
Зимой состав "Крыльев Советов" пополнят два-три игрока
Дмитрий Азаров провел встречу с новым командующим Второй Гвардейской Армии Рустамом Мурадовым Ранее генерал-майор был представлен офицерам штаба армии.
Дмитрий Азаров провел встречу с новым командующим Второй Гвардейской Армии Рустамом Мурадовым
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем героев Отечества Чтить память героических предков – это долг нынешнего и будущих поколений, отметил он.
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем героев Отечества
Почта России: глава Самарского УФПС отстранен от исполнения обязанностей, расследование начато В понедельник, 11 декабря, в Самару прибудут специалисты для проведения дополнительного расследования.
Почта России: глава Самарского УФПС отстранен от исполнения обязанностей, расследование начато
Выявлено 10 злостных неплательщиков среди предприятий ЖКХ Самарской области В отношении должников принимается ряд мер.
Выявлено 10 злостных неплательщиков среди предприятий ЖКХ Самарской области
сегодня  Пятница, 8 декабря, 12:02
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/12:
USD 59.29
0.36
EUR 69.93
0.22
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

«Сбербанк Лизинг» предлагает предпринимателям Поволжья приобрести новый автомобиль

8 декабря 2017 10:29
94
«Сбербанк Лизинг» предлагает предпринимателям Поволжья приобрести новый автомобиль Спецпредложение продлится до 15 февраля 2018 года включительно.
Спецпредложение продлится до 15 февраля 2018 года включительно.

Корпоративные клиенты компании могут выбрать автомобиль на специальных условиях в трех категориях: «Для руководителя», «Для сотрудников», «Для бизнеса». «Сбербанк Лизинг» предоставляет беспроцентную рассрочку на 13 месяцев при авансовом платеже в 30%.
В спецпредложении, которое продлится до 15 февраля 2018 года включительно, принимают участие наиболее популярные и востребованные марки и модели автомобилей, среди которых Mercedes-Benz E-Class, Audi A6, BMW 5 серия, KIA Optima, VW Jetta, Ford Mondeo, Ford Transit, Renault Master, Газель NEXT.

Приобрести в лизинг новые автотранспортные средства в любой из трех категорий могут как индивидуальные предприниматели, так и представители микро-, малого, среднего и крупного бизнеса. Предложение действует на территории всего Поволжья.
Решение по заявке на лизинг принимается в течение 8 часов. Для покупки автомобиля необходим минимальный пакет документов без предоставления финансовой отчетности.
  
Преимуществами работы со «Сбербанк Лизингом» являются сразу несколько факторов. Во-первых, это быстрый срок принятия решения. Для клиентов, которые хотят максимально оперативно оформить транспортное средство в лизинг, имеется предложение «Простое решение», которое позволяет получить от банка ответ в течение 8 часов без предоставления финансовой отчетности. Во-вторых, это низкая процентная ставка, которая традиционно ниже, чем у значительной части конкурентов. В-третьих, это экономия времени. На сегодняшний день реализована система электронного документооборота E-Leasing, которая позволяет значительно сокращать временные затраты клиентов. В четвертых, это минимальный пакет документов для оформления лизинга. Наконец, в-пятых, «Сбербанк Лизинг» предоставляет скидки до 10% на автомобили от различных производителей (KIA, MB, Renault, Nissan, Volkswagen и др.).
Более подробную информацию можно получить в офисах Сбербанка, обслуживающих юридических лиц, на сайте компании www.sberleasing.ru или по телефону 8-800-555-555-6

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
8 декабря 2017  10:07
За 1 полугодие 2017 года средняя зарплата социальных работников в Самарской области составила 21 900 рублей Это 82,2 % от средней заработной платы по региону.
За 1 полугодие 2017 года средняя зарплата социальных работников в Самарской области составила 21 900 рублей
Это  82,2 % от средней заработной платы по региону. Экономика региона
136
7 декабря 2017  13:28
На полях Самарской области убрано более 70% подсолнечника Сои намолотили более 27 тыс. тонн.
На полях Самарской области убрано более 70% подсолнечника
Сои намолотили более 27 тыс. тонн. Экономика региона
157
5 декабря 2017  18:24
Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко обратил внимание на то, что в 2018 году в два раза больше средств, чем в текущем будет направлено на обеспечение дорожной безопасности.
Депутатами утвержден бюджет Самары на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко обратил внимание на то, что в 2018 году в два раза больше средств, чем в текущем будет направлено на... Экономика региона
449
Весь список
Финансы и Банки
8 декабря 2017  10:29
«Сбербанк Лизинг» предлагает предпринимателям Поволжья приобрести новый автомобиль Спецпредложение продлится до 15 февраля 2018 года включительно.
«Сбербанк Лизинг» предлагает предпринимателям Поволжья приобрести новый автомобиль
Спецпредложение продлится до 15 февраля 2018 года включительно. Финансы и Банки
94
6 декабря 2017  14:42
Повышенные бонусы будут начисляться при покупках в любой стране мира. Для получения повышенных бонусов нужно, чтобы траты по карте в предыдущем месяце составляли не менее 15 тысяч рублей.
Сбербанк будет начислять повышенные СПАСИБО по действующим и новым золотым картам всех платежных систем
Повышенные бонусы будут начисляться при покупках в любой стране мира. Для получения повышенных бонусов нужно, чтобы траты по карте в предыдущем месяце... Финансы и Банки
396
6 декабря 2017  09:50
Центробанк предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом Об этом заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычёв.
Центробанк предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом
Об этом заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычёв. Финансы и Банки
171
Весь список
Строительство
6 декабря 2017  09:34
С декабря в Самарской области разрешение на строительство можно получить в МФЦ С министерством строительства региона заключено соответствующее соглашение.
С декабря в Самарской области разрешение на строительство можно получить в МФЦ
С министерством строительства региона заключено соответствующее соглашение. Строительство
222
30 ноября 2017  12:18
Самарская область отказалась от проектирования наукограда
Самарская область отказалась от проектирования наукограда "Гагарин-центр" у стадиона к ЧМ-2018 в Самаре
Стороны не имеют претензий друг к другу. Строительство
343
23 ноября 2017  16:41
Долевое строительство в Минске
Долевое строительство в Минске
 Приобрести квартиру или дом в Минске хотят многие люди. Беларусь является страной, в которых много лесов и чистых озер. Она имеет свои уникальные традиции и... Строительство
172
Весь список

Новости

Специфика сооружения печей и каминов
06.12.2017
Специфика сооружения печей и каминов
 Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
ЖБИ от производителя - Завод ЖБИ Самара
06.12.2017
ЖБИ от производителя - Завод ЖБИ Самара
 Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
Все виды экспертизы - ЭКЦ Самара
06.12.2017
Все виды экспертизы - ЭКЦ Самара
 Существуют различные виды экспертиз. На сайте  expertiza-ekc.ru  для вас - более...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
990
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
966
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2016
Весь список
Бизнес
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
164
2 ноября 2017  17:33
Выбор мебели для кафе
Выбор мебели для кафе
 Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке.  Бизнес
152
2 ноября 2017  17:31
Сайт, как способ продвижения бизнеса
Сайт, как способ продвижения бизнеса
 Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
141
Весь список


Новости компаний
7 декабря 2017  11:35
Президент АВТОВАЗ Николя Мор получил должность в концерне Renault. При этом он остается руководителем тольяттинского автозавода.
Президент АВТОВАЗ Николя Мор получил должность в концерне Renault
При этом он остается руководителем тольяттинского автозавода. Новости компаний
188
4 декабря 2017  12:16
АВТОВАЗ вернул скидки за утилизацию Если раньше в программе утилизации участвовали все или большинство моделей, то сейчас скидку в можно получить только на одну.
АВТОВАЗ вернул скидки за утилизацию
Если раньше в программе утилизации участвовали все или большинство моделей, то сейчас скидку в можно получить только на одну. Новости компаний
254
4 декабря 2017  10:15
Самарские энергетики продолжают борьбу с дебиторской задолженностью Энергетики предпринимают все возможные способы взыскания задолженности.
Самарские энергетики продолжают борьбу с дебиторской задолженностью
Энергетики предпринимают все возможные способы взыскания задолженности. Новости компаний
259
29 ноября 2017  11:14
Жителей Самарской области обвиняют в краже более 215 000 кВт/ч электроэнергии за месяц
Жителей Самарской области обвиняют в краже более 215 000 кВт/ч электроэнергии за месяц
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
573
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
101
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
143
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
190
Весь список
Транспорт
8 декабря 2017  11:59
В России выросли продажи подержанных электрокаров в 3,5 раза Около 45% перепроданных электрокаров приходятся на Дальний Восток.
В России выросли продажи подержанных электрокаров в 3,5 раза
Около 45% перепроданных электрокаров приходятся на Дальний Восток. Транспорт
3
7 декабря 2017  13:06
Автомобилисты на электрокарах должны получить существенные преференции Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской.
Автомобилисты на электрокарах должны получить существенные преференции
Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской. Транспорт
190
7 декабря 2017  11:59
На большей территории Самарской области видимость снижена из-за тумана Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах.
На большей территории Самарской области видимость снижена из-за тумана
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах. Транспорт
194
7 декабря 2017  09:52
Движение на федеральных дорогах Самарской области восстановлено В настоящее время расчистка проезжей части не прекращается.
Движение на федеральных дорогах Самарской области восстановлено
В настоящее время расчистка проезжей части не прекращается. Транспорт
281
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5433
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1983
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8882
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2655
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10373
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3031
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2415
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1634
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1994
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1889
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1588
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3219
Весь список

Мероприятия
Финальные мероприятия по номинации «Лучший матрос речного флота» состоится в Самарской области
Выставка «Коллажи Жака Превера» откроется в Самаре
Центральная городская библиотека им. Крупской отмечает 95-летие
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1036

Покупать на eBay и AliExpress теперь можно только с ИНН

358

Росстат рассказал о динамике цен на новогодние подарки

333
за неделю

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

2148

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

1964

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1882
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда