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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк Бизнес Онлайн теперь доступен для незрячих предпринимателей

14 августа 2017 16:35
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В числе возможностей приложения, которыми теперь могут пользоваться незрячие и слабовидящие пользователи, — создание и подписание платёжных поручений, подготовка бюджетных платежей, поиск операций по названию, ИНН и сумме, общение в чате со специалистом т
Новая версия мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн для устройств под управлением операционной системы iOS стала полностью доступна людям с инвалидностью по зрению. В числе возможностей приложения, которыми теперь могут пользоваться незрячие и слабовидящие пользователи, — создание и подписание платёжных поручений, подготовка бюджетных платежей, поиск операций по названию, ИНН и сумме, общение в чате со специалистом технической поддержки, обмен валюты.

«Адаптация интерфейсов наших продуктов для бизнеса — очень важный шаг не только для Сбербанка, но и для индустрии в целом, ведь на нас ориентируются другие организации, и не только финансовые, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Мы очень надеемся, что, адаптировав сначала мобильные приложения для физических, а теперь и для юридических лиц, вдохновим уважаемых коллег из крупных компаний делать то же самое. Именно это позволит создать в стране экосистему, доступную для максимально широкого круга предпринимателей».

Ранее Сбербанк адаптировал для незрячих пользователей приложение Сбербанк Онлайн.

Сбербанк Бизнес Онлайн — система дистанционного банковского обслуживания для предпринимателей, предоставляющая возможность готовить и отправлять платёжные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками Сбербанка и т. д. Системой можно пользоваться как при помощи компьютера, так и смартфона.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru. 
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