Самарский Фонд капитального ремонта заработал на взносах горожан 73 миллиона рублей

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Как выяснилось, именно такую сумму Фонд капитального ремонта заработал за счет размещения временно свободных средств фонда в коммерческом банке под проценты. Доходы с процентов организация потратила на зарплаты сотрудников и административно-хозяйственные нужды. Теперь, согласно требованию суда, оператор обязан вернуть, полученные в 2015 и 2016 годах в качестве процентов денежные средства обратно в фонд, чтобы они пошли по прямому назначению.Сегодня во время заседания профильного комитета Самарской губернской думы выяснилось, что Фонд запросил вышеуказанную сумму на законных основаниях. Оказалось, что недостача возникла из-за высоких затрат на обслуживание операций по сбору средств граждан.«По жилищному законодательству, Фонд капремонта содержится только за счет регионального бюджета, соответственно, ту разницу, которую мы заплатили банкам при обслуживании операций по сбору средств граждан, мы так или иначе должны были взыскать из бюджета», — резюмировал представитель фонда Сергей Крайнев.Позже стало известно, что правительство региона согласилось выделить круглую сумму на закрытие «черной дыры» в бюджете фонда. Такую щедрость чиновники обосновывают тем, что денежные средства в любом случае пойдут на капремонт многоквартирных домов, расположенных на гостевых маршрутах чемпионата мира по футболу 2018 года.