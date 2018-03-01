Самарская область получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на организацию дополнительных мест в яслях
1 марта 2018 14:33
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Напомним, в мае 2017 года Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов «Десятилетием детства». В рамках программы предусмотрены беспрецедентные меры поддержки материнства, отцовства и детства, такие как: установление с 1 января 2018 года выплат на первого ребенка до 1,5 лет (в Самарской области около 10 тысяч рублей), расширение возможностей использования материнского капитала (свыше 450 тысяч рублей), льготная программа ипотеки для семей с детьми.
Кроме того, программа предусматривает ремонт детских больниц и поликлиник и организацию яслей. Так, сегодня, 1 марта 2018 года, Президент РФ Владимир Путин в своем Послании сообщил, что за три года должно быть создано 270 тысяч мест в яслях. Всего на эти цели регионам РФ выделят сумму в 49 млрд рублей.
Цель программы – достижение к 2021 г. 100-процентной доступности дошкольного образования для детей. Размер трансферта бюджету субъекта РФ будет рассчитываться с учетом численности детей указанной возрастной группы в регионе, не обеспеченных местом в яслях, а также численности застрахованных лиц, о которых имеются сведения о периоде нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Средства трансфертов могут быть направлены на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях путем строительства и приобретения зданий, пристроек к зданиям или помещений детских садов. Деньги поступят в регион двумя траншами. В 2018 г. будет переведено 419,5 млн руб., еще 585,8 млн поступят в бюджет Самарской области в 2019 году, сообщает пресс-служба облправительства.
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