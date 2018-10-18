СМИ: Минэкономразвития предложило смягчить валютный контроль

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Данные инициативы вошли в план "Трансформация делового климата", который направлен на либерализацию действующего законодательства, разработанный властями вместе с представителями бизнеса.— Минфин поддерживает данные инициативы, — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.Ранее министерство поддержало инициативы по либерализации валютного законодательства, а правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Идею поддержали и в Центробанке.По плану ведомства, представителям бизнеса даётся 30 дней на отсрочку, в течение которых экспортёры смогут получить выручку на счета в банках страны в валюте без каких-либо санкций. Столько же времени предусмотрено и для российских импортёров, которые заплатили нерезиденту за товары или услуги, но не получили их.Также ведомство предложило уменьшить предельные штрафы за нарушение обязанности по зачислению средств на счета в банках России до 5 процентов от суммы средств. Примечательно, что эти санкции могут заменить предупреждением. Сейчас максимальный штраф за нарушение составляет 100 процентов.Кроме того, в Минэкономразвития выступили за отмену уголовного наказания за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте.