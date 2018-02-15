С 14 февраля доля частных инвесторов в концерне «Калашников» увеличилась до 75%
15 февраля 2018 23:27
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Таким образом, доля частных инвесторов в «Калашникове» увеличена до 75% минус одна акция. Блокирующий пакет (25% плюс одна акция) остается у «Ростеха». «Это означает, что концерн как важный оборонный актив остается в поле зрения государства и мы сохраняем возможность влиять на ключевые процессы в компании», — пояснил Чемезов.
Как уточнили РБК в пресс-службе «Ростеха», сделка готовилась долго, была согласована правлением и наблюдательным советом корпорации, а также получила одобрение правительства.
Работа с инвесторами и частно-государственное партнерство — одно из основных направлений стратегии «Ростеха» до 2025 года. «Это реальный механизм развития промышленных активов, где возможности государства и частный капитал обеспечивают синергетический эффект», — пояснили в «Ростехе».
Несколько лет назад положение «Калашникова» было тяжелым, однако теперь он «становится по-настоящему сильным брендом», утверждают в «Ростехе». Концерн выпускает не только стрелковое оружие, но и беспилотники, катера и электрические мотоциклы. Во многом это заслуга частного инвестора, который «модернизировал мощности, вложил серьезные средства в создание новых продуктов, современных и востребованных на рынке», отмечает пресс-служба корпорации.
Когда обсуждалась продажа второго транша акций «Калашникова», вопрос «кому?» не стоял, заявили РБК в госкорпорации. «Криворучко показал себя профессиональным бизнесменом, ответственным и надежным партнером», — охарактеризовал гендиректора концерна Сергей Чемезов. В госкорпорации отметили, что еще четыре года назад актив в пересчете на одну акцию был дешевле почти в два раза, практика государственно-частного партнерства дала положительный результат.
Продажа контрольного пакета акций Алексею Криворучко говорит о том, что он пользуется абсолютным доверием «Ростеха», полагает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. «Он готов к введению в отношении себя персональных санкций в связи с деятельностью концерна, чего опасались Бокарев и Махмудов», — отметил Ткачук.
Перераспределение акций «Калашникова» в пользу частных лиц происходило постепенно в течение нескольких лет, подчеркнул в разговоре с РБК главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. «Это означает, что Криворучко оправдал доверие Чемезова и может на себя взять ту ответственность, на которую рассчитывает «Ростех», — полагает эксперт. Дегтярев отметил, что, увеличивая частную долю в концерне, государство меняет форму финансирования, прежде всего направление разработок — тактических, стратегических и перспективных. «Это направление требует реальных вложений и реальных результатов», — подытожил собеседник РБК.
Комментируя сделку, Сергей Чемезов также отметил, что «Ростех» ждет от инвестора «дальнейших действий, способствующих росту компании». В пресс-службе госкорпорации подчеркивают, что «Ростеху» важны не столько сама сделка и выручка от продажи пакета акций, сколько перспективы, которые открывает такое партнерство, — модернизация мощностей, освоение новых производств и видов продукции, а также рост выручки и повышение рентабельности компании.
В ноябре 2017 года, как писал РБК, «Ростех» начал поиски частного инвестора для холдинга «Высокоточные комплексы», намереваясь продать 49% акций холдинга (или 24 073 945 шт. обыкновенных именных акций). Рассматривается возможность поэтапной продажи пакета, говорил РБК Чемезов. Источники РБК отмечали, что основным претендентом на покупку «Высокоточных комплексов» является бизнесмен Андрей Бокарев. Стоимость сделки может составить порядка 80 млрд руб., оценивали собеседники РБК.
При этом холдинг «Высокоточные комплексы», как и «Калашников», попал в октябрьский список США, опубликованный в соответствии с законом CAATSA.
Фото: defence.ru
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