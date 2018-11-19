Руководство банком «Глобэкс» стоило свободы Виталию Вавилину
19 ноября 2018 22:43
188
Благотворитель и меценат взят под стражу судом по обвинению в растрате в особо крупном размере, передает "Самарское обозрение".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
19 ноября 2018 09:53
Здесь же предлагают больше всего квартир. Экономика региона
197
16 ноября 2018 13:54
Документ рекомендован к принятию во втором чтении. Экономика региона
303
16 ноября 2018 10:49
Главная тема - модели развития персонала на предприятиях. Экономика региона
208
Финансы и Банки
19 ноября 2018 22:43
Его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Финансы и Банки
187
19 ноября 2018 09:58
Организатором конференции выступила дочерняя компания Сбербанка — BI.ZONE. Финансы и Банки
172
16 ноября 2018 09:49
Ставки по потребительским кредитам снижены до 2 % в зависимости от суммы, срока и клиентского сегмента. Финансы и Банки
239
Строительство
19 ноября 2018 16:05
Международный фестиваль — событие национального масштаба, это смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов... Строительство
157
17 ноября 2018 10:49
Эта территория находится в природоохранной зоне. Строительство
396
16 ноября 2018 11:59
15 ноября в министерстве строительства Самарской области прошел очередной личный прием дольщиков. Строительство
335
Материалы и технологии
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
206
31 октября 2018 18:41
Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным. Материалы и технологии
116
26 октября 2018 22:40
Одним из самых перспективных потребительских рынков керамической плитки можно смело назвать российский рынок. Материалы и технологии
170
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
778
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2037
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1964
Бизнес
23 октября 2018 04:29
Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях. Бизнес
168
22 октября 2018 11:10
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
315
16 октября 2018 15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк». Бизнес
461
Новости компаний
19 ноября 2018 18:10
Такой подход ускорит развитие рынка, чей объем на данный момент превышает 3,3 млрд рублей. Новости компаний
136
19 ноября 2018 15:39
Система разрабатывается с применением мультиагентных технологий. Новости компаний
153
17 ноября 2018 19:08
Победителем аукциона стало ООО "Ситизен". Новости компаний
589
16 ноября 2018 21:17
Сеялка Primera DMC хорошо известна российским аграриям благодаря своей универсальности и высокой производительности. Новости компаний
433
IT и Коммуникации
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
74
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
156
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
736
Транспорт
19 ноября 2018 17:45
Самым распространенным нарушением правил безопасного поведения на железной дороге и основным травмирующим фактором остается переход путей в неположенном... Транспорт
150
19 ноября 2018 14:02
Главный психиатр российского министерства здравоохранения заявил, что водительские права в России должны быть доступны с Транспорт
237
19 ноября 2018 13:45
Об этом сообщили граждане в социальных сетях. Транспорт
159
18 ноября 2018 10:20
Сейчас по новой ветке курсирует только один регулярный маршрут. Транспорт
400
Предпринимательство
16 ноября 2018 06:50
В деятельности предприятия присутствует множество документов, которые постоянно необходимо актуализировать и приводить в соответствие с действующим... Предпринимательство
105
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
398
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
375
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
851
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
927
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
887
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
923
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
772
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
786
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1195
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1560
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1614
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2744
Мероприятия