Руководство банка «Клиентский» похитило у вкладчиков не менее 1 миллиарда рублей
29 декабря 2017 02:07
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В июле 2015 года ЦБ отозвал у этой финансовой организации лицензию из-за неудовлетворительных активов, неадекватной оценки собственного кредитного портфеля и других нарушений. Впоследствии в отношении «лиц из числа руководства» банка было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). 26 декабря в рамках этого производства Басманный суд поместил под домашний арест совладельца «Клиентского» Александра Кленовского. Обстоятельства и сумму растраты в СКР тогда не уточняли.
«В главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту хищения лицами из числа руководства АО «Банк «Клиентский» денежных средств вкладчиков в сумме не менее 1 млрд руб., в том числе [средства руководителя МХТ им. Чехова] Олега Табакова и [директора учебно-тренировочного центра «Новогорск», вице-президента Федерации хоккея на траве России] Николая Доморацкого», — сообщили в СК. Сумму их депозитов в ведомстве не уточнили.
Обвиняемыми по этому делу «с учетом собранных доказательств» помимо Кленовского стали бывший председатель правления банка Андрей Лопатов и зампред правления Илья Волосевич (оба объявлены в розыск). Все они, по версии следствия, «не позднее мая 2014 года, действуя в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств банка в особо крупном размере, в том числе путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций».
Для того, чтобы легализовать свою деятельность, Кленовский, Лопатов, Волосевич и «другие неустановленные сотрудники банка», как считают в СК, «обеспечили подготовку документации о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами», которые не знали о «преступных намерениях соучастников». Затем эти бумаги, по данным СК, были «изъяты подозреваемыми из документооборота банка для сокрытия обстоятельств хищения».
Украденными деньгами бывшие представители руководства банка «распорядились по собственному усмотрению». «В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых», — добавили в СКР.
Ранее источник «Росбалта» в правоохранительных органах сообщал о том, что в результате растраты средств кредитного учреждения пострадали «десятки, если не сотни, простых граждан». В частности, у Табакова, по словам собеседника издания, из «Клиентского» пропал вклад на сумму 677 млн руб. Финансисты банка, как уточнял источник, оформляли фальшивые многомиллионные кредиты на людей, которые об этом «не догадывались».
Фото: рекламно-производственная компания «Алгоритм»
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