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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Руководство банка «Клиентский» похитило у вкладчиков не менее 1 миллиарда рублей

29 декабря 2017 02:07
304
Среди потерпевших актер Олег Табаков.
Как пишет РБК, Следственный комитет России назвал сумму предполагаемых хищений в банке «Клиентский». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В июле 2015 года ЦБ отозвал у этой финансовой организации лицензию из-за неудовлетворительных активов, неадекватной оценки собственного кредитного портфеля и других нарушений. Впоследствии в отношении «лиц из числа руководства» банка было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). 26 декабря в рамках этого производства Басманный суд поместил под домашний арест совладельца «Клиентского» Александра Кленовского. Обстоятельства и сумму растраты в СКР тогда не уточняли.

«В главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту хищения лицами из числа руководства АО «Банк «Клиентский» денежных средств вкладчиков в сумме не менее 1 млрд руб., в том числе [средства руководителя МХТ им. Чехова] Олега Табакова и [директора учебно-тренировочного центра «Новогорск», вице-президента Федерации хоккея на траве России] Николая Доморацкого», — сообщили в СК. Сумму их депозитов в ведомстве не уточнили.

Обвиняемыми по этому делу «с учетом собранных доказательств» помимо Кленовского стали бывший председатель правления банка Андрей Лопатов и зампред правления Илья Волосевич (оба объявлены в розыск). Все они, по версии следствия, «не позднее мая 2014 года, действуя в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств банка в особо крупном размере, в том числе путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций».

Для того, чтобы легализовать свою деятельность, Кленовский, Лопатов, Волосевич и «другие неустановленные сотрудники банка», как считают в СК, «обеспечили подготовку документации о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами», которые не знали о «преступных намерениях соучастников». Затем эти бумаги, по данным СК, были «изъяты подозреваемыми из документооборота банка для сокрытия обстоятельств хищения».

​Украденными деньгами бывшие представители руководства банка «распорядились по собственному усмотрению». «В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых», — добавили в СКР.

Ранее источник «Росбалта» в правоохранительных органах сообщал о том, что в результате растраты средств кредитного учреждения пострадали «десятки, если не сотни, простых граждан». В частности, у Табакова, по словам собеседника издания, из «Клиентского» пропал вклад на сумму 677 млн руб. Финансисты банка, как уточнял источник, оформляли фальшивые многомиллионные кредиты на людей, которые об этом «не догадывались».​


Фото: рекламно-производственная компания «Алгоритм»




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