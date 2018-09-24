Рубль укрепляется: что ждёт национальную валюту

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В четверг доллар упал до минимальной с 8 августа отметки — 66,26 рубля. Евро тоже сдаёт позиции и торговался в районе 78 рублей. В пятницу Центробанк официально снизил курс доллара на выходные до 66,25 рубля. Это на 22,28 копейки меньше предыдущего показателя. Вполне вероятно, что укрепление рубля продолжится и в понедельник.Такой разворот на валютном рынке для многих оказался сюрпризом. На фоне разговоров про новые санкции со стороны США в августе курс рубля упал так резко, что, казалось, пути назад уже нет. По негативным прогнозам, осенью он должен был продолжить падение. Большинство аналитиков сходились во мнении, что доллар будет стоить примерно 70–72 рубля.Тем не менее рубль стал укрепляться. На это не повлияли ни дешевеющая нефть, ни тот факт, что Дональд Трамп всё-таки подписал указ о реализации санкций со стороны США. Что же произошло?— В пятницу утром многие ждали сильного падения рубля из-за новообъявленных санкций, но мало кто задумался: а что это на самом деле за санкции? — отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. — Почему-то на рынке решили, что речь шла как раз о тех самых санкциях, которые должны были сказаться на госбанках. Иными словами, блокировать их долларовые корсчета. Те же санкции должны были наложить запрет на покупку иностранцами инструментов российского госдолга. На самом деле никаких документов, которые вводили бы такие санкции, президент США не подписывал. Одностраничный документ назывался "Текст письма Президента США спикеру Палаты представителей и главе Сената". В нём лишь значилось, что президент снимает с себя ответственность за законодательно-операционную работу по разработке дальнейшей санкционной политики против России. Эту ответственность он передаёт в ведение профильного комитета Сената и Минфина США.Неудивительно, что такой документ никак не мог отразиться ни на российской экономике, ни на курсе рубля. По словам Рожанковского, рублю помогают три фактора. Во-первых, позиция Минфина, который третью неделю подряд отменяет плановые аукционы по облигациям федерального займа (ОФЗ), чтобы сохранить для себя приемлемые параметры заимствования. Во-вторых, Минфин отказался от закупок валюты до конца года. В-третьих, хорошие тенденции идут на фондовом рынке, так как рентабельность российских экспортёров растёт из-за высоких цен на нефть и слабого рубля.— В ближайшие недели рубль может продолжить рост, — считает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. — Многое будет зависеть от внешнего фона, а именно — от геополитики. Если на Россию не обрушатся новые санкции, то есть шанс, что устойчивость курса рубля сохранится на месяцы. Если ситуация будет нагнетаться, то и курс будет колебаться. Также не стоит забывать, что ЕС и США ужесточают денежно-кредитную политику, что оказывает дополнительное давление на рубль и другие валюты развивающихся стран. Цены на нефть временно перестали оказывать влияние на курс валют. Если до конца года Центробанк не будет покупать валюту, то позитивное влияние от высоких цен на нефть вновь вернётся на рынок. Пока курс доллара останется на уровне 65–67 рублей, курс евро — в диапазоне 77–78.Впрочем, тенденции к резкому укреплению рубля пока ждать рано. В лучшем случае он может закрепиться на сегодняшних значениях или немного вырасти. Но после сокрушительного обвала в августе даже такую ситуацию аналитики воспринимают как радостный тренд. Делать смелые прогнозы экономисты не решаются. Слишком много факторов влияет сейчас на валютный рынок.— Риски для рубля сохраняются, в том числе и геополитические, — рассказывает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. — Анонсированное летом решение по поводу санкций, которые затрагивают и госдолг, и системообразующие банки, и стратегически важные компании, ещё не принято. Об этом забывать не стоит. К тому же позитивные настроения на рынке к валютам развивающихся стран могут в любой момент вновь смениться негативом. Дело в том, что есть риск замедления глобального экономического роста — торговые войны не закончились. Пока не прояснится ситуация как минимум с основными санкциями, курс рубля может сильно колебаться. По крайней мере устойчивого роста не будет.Правда, по мнению аналитиков, паниковать тоже не стоит. Причин для обвала рубля пока нет. Дело в том, что угрозы санкций на рынке уже в основном отыграны и в какой-то степени рубль сейчас можно считать недооценённым.— 6 ноября в США промежуточные выборы, — рассказывает главный аналитик ООО ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Для увеличения рейтинга перед выборами группе политиков, которых поддерживает Трамп, нужны сильные достижения в экономике. Введение серьёзных санкций против российских компаний — сомнительный шаг для американской экономики. Вряд ли на него пойдут перед выборами. К тому же перед выборами есть высокий шанс, что акции американских компаний будут бить исторические максимумы. Это будет подогревать и рост развивающихся рынков, среди которых есть и российский с недооценённым рублём. В итоге на российском рынке ценных бумаг при условии роста на американском рынке до ноября можно ожидать стабильности и даже роста. Надо учитывать и состояние самого доллара, на который влияют два фактора. Во-первых, Трамп хочет сделать его более дешёвым, о чём говорит открыто. Во-вторых, торговая война между Китаем и США лишает доллар статуса глобальной валюты и резко ограничивает спрос на него. В таких условиях рубль вряд ли упадёт ниже отметки в 68–69. А вот во второй половине октября у российской валюты могут появиться неожиданные силы, чтобы укрепиться до 63–64.