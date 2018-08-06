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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Рубль снижается. Стоит ли перевести накопления в доллары или евро?

6 августа 2018 22:28
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По самым смелым прогнозам, рубль на волне паники может снизиться до 90 рублей за доллар.
Сенаторы Роберт Менендес и Линдси Грэм внесли в Конгресс США законопроект о расширении антироссийских санкций. В то же время с начала августа курс рубля упал c 62,2 до 63,5 за доллар, передает life.ru.

Основные продажи рубля шли со стороны зарубежных инвесторов, которых тревожат инициативы конгрессменов. Неудивительно, что в такой ситуации многие забеспокоились о перспективах рубля. По самым смелым прогнозам, рубль на волне паники может снизиться до 90 рублей за доллар.

По мнению скептиков, самый серьёзный удар по российской валюте могут нанести санкции в отношении российского суверенного долга. Дело в том, что сейчас нерезиденты владеют порядка 28% облигаций федерального займа (ОФЗ). Впрочем, тут сразу же возникает немало вопросов. Если речь идёт именно об облигациях, номинированных в рублях, то на их покупку невозможно наложить санкции. Просто потому, что ОФЗ являются рублёвым механизмом, который находится в рублёвой зоне. Российский Минфин может выпускать новый рублёвый долг столько, сколько потребуется. Впрочем, в этой истории весь акцент делается на то, что санкции коснутся только будущих, но не обращающихся выпусков ОФЗ.

— Но и здесь получается неувязка — насколько просто не допустить нерезидентов до новых инструментов, если они не обращаются в долларовой зоне и будут храниться в российском депозитарии? — задаётся вопросом эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. — Тут, видимо, либо действует принцип испорченного телефона и мы чего-то не знаем, либо законопроект этот будет претерпевать существенную трансформацию. Тем более что министр финансов США Стив Мнучин неоднократно высказывал своё мнение о низкой эффективности таргетирования рынка внутреннего рублёвого долга России. Думаю, сейчас нет поводов для паники.

Резкое падение рубля возможно именно за счёт паники. При этом аналитики считают, что бросать всё и бежать в обменники не стоит. Хотя бы потому, что риск введения новых санкций невелик. Есть серьёзные основания полагать, что конгресс просто не примет новый санкционный законопроект. Дело в том, что принятие законопроекта в текущем виде ударит и по американской экономике, а конгресс сейчас уходит на месячные каникулы.

— Скорее, этот законопроект — часть политической игры, конгрессмены набирают "висты" перед ноябрьскими выборами в конгресс, — считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. — Более вероятно, что этот законопроект станет очередным инструментом давления США на Россию. Если предположить, что он всё же будет принят, то зарубежные инвесторы будут спешно избавляться от российских облигаций. В этом случае под распродажи попадёт и рубль. На волне паники курс доллара может подняться до 80–90 рублей, а затем откатиться к 70–75. Но такой сценарий маловероятен. Слишком мала вероятность того, что закон примут. На наш взгляд, в ближайшее время возможно небольшое ослабление рубля. Курс доллара может подняться до 64–65 рублей, а евро — до 75–76 рублей. В пользу этого говорит слабая динамика нефти в последнее время и увеличение Минфином объёма покупок валюты в резервы. В августе он увеличился на 10%, до 383,2 млрд рублей.

Кстати, угроза санкций, в том числе их возможного расширения на госдолг России, обсуждалась уже не раз. Как отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров, такое развитие событий уже частично закладывается в действующие котировки рубля. Кроме того, любые американские санкции, введённые ранее, приводили к ответным мерам. В результате они нивелировались диверсификацией экономики на внутреннее потребление и расчётом на альтернативные каналы инвестирования. А сейчас Вашингтон "уже воюет" и на Востоке, и на Западе. В итоге сам подталкивает такие страны, как Россия и Китай, строить альтернативную доллару финансовую систему международных расчётов.

— Впрочем, возобновление разговоров о санкциях против российских долговых бумаг всё же не способствует росту привлекательности отечественных активов, — отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт. — Пока эта тема снова не утихнет и не отойдёт на задний план, инвесторы будут вести себя осторожно. Рубль уже в пятницу пытался корректироваться, но в целом выглядит уязвимым. Надо учитывать, что помимо санкционной риторики над ним довлеют продажи на рынке нефти, крепкий доллар и интервенции Минфина.

Аналитики сходятся во мнении, что в августе рубль кардинально не укрепится, но и резкое падение маловероятно. Большинство прогнозов сводятся к тому, что национальная валюта будет колебаться на уровне 63,5–65 рублей за доллар. 
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