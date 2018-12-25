Рубль слабеет. Что будет с курсом к Новому году
25 декабря 2018 16:55
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В конце декабря американские спекулянты почти удвоили ставки на курс рубля, которые достигли рекордного значения с марта. Это следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Правда, заработать на курсе у них не получилось. Рубль начал снижаться. Уже в пятницу были все основания полагать, что российская валюта вполне может пробить отметку 70.
— Учитывая происходящее на американских фондовых рынках, делать долгосрочные прогнозы о курсе рубля пока вообще невозможно, — рассказал руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. — Разумеется, у нас своя экономика и свои индексы, но весь мир торгуется с оглядкой на Dow Jones, SnP500, NasdaQ. В связи с нестабильной ситуацией у американцев, падением цен на нефть, разговорами о дальнейшем снижении квоты на суточную добычу от ОПЕК+ мы думаем, что курс установится на уровне 70 рублей за доллар.
По мнению Сергея Козловского, возможен локальный рост доллара до 72 рублей. Правда, он, скорее всего, будет спекулятивным и быстро отыграется. В ближайшей перспективе, до разрешения ситуации с ценами на нефть российская валюта, по мнению аналитика, будет колебаться в районе 65–70 рублей за доллар.
— Все без исключения факторы говорят в пользу ослабления рубля, — уверен директор аналитического департамента ГК "Альпари" Александр Разуваев. — При этом Центробанк, как известно, не поддерживает рубль: он регулирует инфляцию, а не валютный курс. Международные инвесторы за этот год вывели из российских фондов рекордный объём денег за последние пять лет. Суммарный отток превысил 1 млрд долларов и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран. Несмотря на решение ОПЕК+, нефть идёт к 50 долларам за баррель. Ну и, конечно, Минфин играет против рубля. В январе Центробанк снова начнёт закупки валюты для внутреннего рынка. Таким образом, доллар до конца года вполне может укрепиться до 70 рублей.
Причины ослабления рубля — сочетание неблагоприятных факторов. Валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров относит к ним глобальное снижение цен на нефть, провальный аукцион Минфина, проведённый на прошлой неделе, приближение срока введения нового пакета санкций. Внутриэкономическая ситуация накануне Нового года также не способствует укреплению национальной валюты. Рост ставки НДС и акцизов на топливо приведёт к росту инфляции и потенциальным рискам снижения курса национальной валюты, что отпугивает иностранных инвесторов и будет провоцировать отток капитала в первой половине 2019 года. В таких условиях рост рубля может носить только локальный характер и не будет устойчивым. По оценкам Александра Егорова, доллар в начале следующего года может укрепиться и до 72 рублей. Восстановления курса национальной валюты он ждёт во второй половине следующего года, когда экономика адаптируется к новым экономическим реалиям.
— Под конец прошлой недели курс рубля, можно сказать, обрушил Центробанк, который сыграл против национальной валюты, — пояснил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Регулятор дал возможность неизвестному участнику, скорее всего западному игроку, выйти из российских активов. На этом фоне пара доллар — рубль сначала превысила уровень 68, далее 69, тем самым сильно испортила себе техническую картину. До конца года рубль может пробить отметку 70,6. Правда, не исключена и краткосрочная коррекция до 68 и ниже.
Впрочем, есть факторы и для обратных прогнозов. Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов отмечает высокую стойкость национальной валюты к незначительным внешним помехам. К тому же инвесторы понимают риски, связанные с долларом из-за ужесточения кредитно-монетарной политики в США. По мнению Гайдара Гасанова, до конца года курс рубля существенно не изменится. С начала следующего года, по его мнению, он даже укрепится до 64. Это произойдёт, считает аналитик, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель.
— Царящая неопределённость о будущем мировой экономики оказывает давление как на нефтяные цены, так и на валюты развивающихся стран, — рассказал аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — К тому же не стоит забывать про регулярные заявления американских политиков касательно очередных антироссийских санкций, заставляющих инвесторов остерегаться отечественных активов. Торги на этой неделе будут достаточно спокойными из-за рождественских праздников, но негативный тренд продолжится. Поддержку курсу оказывали активные конвертации валютной выручки со стороны экспортёров для уплаты НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) 25 декабря, но уже на следующий день падение может ускориться. В отсутствие позитива рубль вполне может просесть до 69,5 за доллар до конца месяца.
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