Рубль растет на фоне высоких цен на нефть
9 января 2018 21:47
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По словам старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Богдана Зварича, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти — баррель нефти сорта Brent торгуется сейчас в районе $67,9. «Рубль растет на фоне высоких цен на нефть. К тому же сейчас начнется подготовка экспортеров к налоговому периоду во второй половине месяца (экспортеры продают часть валютной выручки, чтобы заплатить налоги в рублях. — РБК), и игроки учитывают увеличение предложения валюты на рынке, и покупать валюту не спешат», — говорит эксперт.
Опережающее падение курса евро к рублю по сравнению с курсом доллара к рублю вызвано динамикой евро на международном валютном рынке. «Евро снижался два последних дня, но на российском рынке падение евро не было отыграно, поскольку понедельник не был торговым днем на Московской бирже», — сказал Зварич. За последние два дня евро упал к доллару примерно на 1% и сейчас торгуется на уровне $1,193.
По мнению эксперта, доллар закрепляется ниже «очень важной отметки» в 57 руб. «Это может говорить в пользу обновления минимумов прошлого года», — считает Зварич, ожидая падение доллара ниже 56 руб.
Что касается курса евро, он также, скорее всего, будет снижаться к рублю, но уже не столь стремительно, поскольку и к доллару евро не будет сильно падать, полагает Зварич. «Не вижу пока существенных факторов для просадки евро на международном рынке в ближайшее время», — говорит он.
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