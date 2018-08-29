Рубль начал расти к доллару и евро на фоне обращения Путина
29 августа 2018 20:44
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Так, утром курс доллара к рублю повышался на 63 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов и достигал отметки в 68,5 рубля. Евро поднялся на 31 копейку — до 79,66 рубля.
В ходе телеобращения Путина к россиянам рубль начал сокращать утренние потери и стал расти к американской и европейской валютам. Так, курс доллара опустился до 67,67 рубля, а евро — до 78,95 рубля.
Ранее президент РФ предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. При этом ранее в правительстве говорили о том, что женщинам предлагается выходить на пенсию в 63 года. Отмечалось, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
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