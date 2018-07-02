Россияне за месяц одолжили у банков в полтора раза больше денег
2 июля 2018 21:44
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В сообщении ОКБ, поступившем в РБК, особо отмечается, что рост объемов кредитования зафиксирован во всех сегментах кредитования. При этом особенно быстро рос спрос на кредитные карты: в мае 2018 года россиянам было выдано 820,18 тыс. новых карт (+21% к результату мая 2017 года, было 676,18 тыс. карт) с общим лимитом 61,55 млрд руб. (+67%, было 36,91 млрд руб.). Средний лимит по одной карте вырос на 37% — с 55 тыс. руб. до 75 тыс. руб.
Быстрые темпы роста объема кредитования зафиксированы и в ипотечном сегменте. В мае 2018 года россиянам было выдано 68,87 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 202,28 млрд руб. Годом ранее кредитов было выдано больше (72,63 тыс.), однако общая их сумма была заметно меньше — всего 128,39 млрд руб. Таким образом, объем выданных ипотечных кредитов вырос на 57,5%, а их число сократилось примерно на 5,2%. В результате средний размер новой ипотеки вырос на 7% — с 1,86 млн руб. до 1,99 млн руб.
А вот кредиты на покупку автомобилей россияне стали брать чаще, да и размер каждого такого кредита в среднем вырос примерно на 9%. В мае 2018 года банки выдали россиянам 44,91 тыс. автокредитов на общую сумму 35,77 млрд руб., в мае прошлого года — только 37,36 тыс. кредитов на 27,39 млрд руб.
Общее число кредитов наличными в мае 2018 года по сравнению с показателем годичной давности практически не изменилось (было 2,05 млн, стало 2,06 млн), зато их объем вырос сразу на 42% (с 252,69 млрд руб. до 359,82 млрд руб.). В результате средний размер выданного кредита наличными вырос со 123 тыс. руб. до 175 тыс. руб.
Всего за январь—май 2018 года российские банки выдали заемщикам 15,03 млн новых кредитов (+20% в годовом исчислении) на общую сумму 2,97 трлн руб. (+55%).
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