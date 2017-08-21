Россия погасила последний внешний долг СССР

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«Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством — кредитором бывшего СССР или России, обязательства перед которым оставались неурегулированными», — заявили в российском министерстве.В Минфине пояснили, что госдолг России перед Боснией и Герцеговиной «возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с СФРЮ (в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину)».