Российские банки стали чаще одобрять кредиты пенсионерам

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Также увеличилось число клиентов пенсионного возраста. Кредитные организации стали охотнее выдавать им средства, чем молодёжи. Поскольку пенсионеры имеют низкую закредитованность, регулярный доход и исполнительность при оплате.Так, наибольшим спросом у старшего поколения пользуются потребительские кредиты со средним займом около 100 тысяч рублей. При этом меньше всего пенсионеров интересует ипотека.Ранее были названы регионы России, жители которых больше всего должны банкам.