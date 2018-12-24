Российские банки стали чаще одобрять кредиты пенсионерам
24 декабря 2018 23:48
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Также увеличилось число клиентов пенсионного возраста. Кредитные организации стали охотнее выдавать им средства, чем молодёжи. Поскольку пенсионеры имеют низкую закредитованность, регулярный доход и исполнительность при оплате.
Так, наибольшим спросом у старшего поколения пользуются потребительские кредиты со средним займом около 100 тысяч рублей. При этом меньше всего пенсионеров интересует ипотека.
Ранее были названы регионы России, жители которых больше всего должны банкам.
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