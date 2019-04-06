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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Российские банки оценили риски начисления зарплат по номеру телефона

6 апреля 2019 15:10
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Пока остаются открытыми вопросы действия кредитных организаций при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.
Предложение начислять россиянам зарплаты по номеру телефона может стать одним из эффективных способов борьбы с "зарплатным рабством", однако его реализация требует детальной проработки, считают опрошенные РИА Новости банки. Пока остаются открытыми вопросы действия кредитных организаций при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в среду сообщила, что регулятор прорабатывает возможность начисления зарплат физлицам через систему быстрых платежей. Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале этого года, на сегодня в ней 12 участников: это ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая Корона". Сбербанк в ней пока не участвует, однако ЦБ рассчитывает на подключение всех системно значимых банков до конца 2019 года.

"ВТБ готов обсуждать инициативу ЦБ, но необходимо учитывать несколько серьезных факторов. Важно сохранить безопасность зарплатных средств: банковский счет имеет уникальный номер, а номер телефона физлицу присваивает не банк, доступ к нему могут получить третьи лица и в случае подмены sim-карты перевод может уйти мошенникам", - сообщил РИА Новости зампред правления банка Анатолий Печатников. Кроме того, не до конца понятно, как новый способ начисления зарплат будет облагаться комиссией: сейчас банк не берет комиссии ни с работодателя, ни с работника.

Банк "Ак Барс" идею поддерживает, однако опасается, что сервера системы могут не выдержать пиковую нагрузку на них несколько раз в месяц из-за одновременного поступления миллионов запросов. "Представим другую ситуацию: вдруг сотрудник захочет получить деньги на карту банка, не подключенного к системе быстрых платежей. Для запуска инициативы нужно, чтобы к системе присоединились все банки. Также инициатива может привести к оттоку средств у некоторых банков", - подчеркнул руководитель направления эквайринга и электронной коммерции "Ак Барс" банка Ильназ Ситдиков.

Для работодателя и банка новый механизм будет осложнен требованиями по проверке клиентских данных, полагает руководитель центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов Промсвязьбанка Екатерина Матвеева. "Возможно, для реализации этой функции потребуются дополнительные изменения, в том числе на уровне законодательства. При этом такой перевод по номеру телефона будет так же безопасен внутри системы, как и по привычным банковским картам", - уверена она.

Вместе с тем, инициатива не лишена преимуществ: в случае ее успешного воплощения могут сократиться расходы компании на зачисление зарплат сотрудникам на счета в других банках, отметили в Qiwi. В Альфа-банке одними из первых обратили внимание на проблему "зарплатного рабства" и полностью поддерживают переводы через систему быстрых платежей как один из способов ее решения. В Совкомбанке идею одобряют, однако считают, что она нуждается в детальной проработке. В Московском кредитном банке сообщили, что приветствуют появление новых сервисов, позволяющих повысить конкуренцию на рынке. 
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