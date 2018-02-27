Робот Анна приступила к работе в контакт-центре корпоративных клиентов Сбербанка
27 февраля 2018 14:24
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Запросы, которые требуют участия сотрудника, тоже обрабатываются с использованием роботизированной технологии: с помощью когнитивного виртуального помощника. Робот анализирует разговор оператора и клиента и самостоятельно «с голоса» предоставляет оператору дополнительную информацию, необходимую для оказания консультации.
По итогам пилотного проекта скорость обслуживания клиентов по определенным тематикам возросла на 50%: теперь средняя продолжительность звонка клиента в контактный центр для корпоративных клиентов составляет 3,5 минут.
«Мы используем искусственный интеллект для решения самых разнообразных задач, и одна из них — сокращение времени обслуживания наших клиентов за счёт качественного и удобного сервиса, достигаемого путем автоматизации работы контактного центра, — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. — Цели Сбербанка — существенно сократить среднее время обслуживание клиентов, увеличить долю решения запросов клиентов на стадии FCR и в течение двух лет перевести
в роботизированную систему обработки все простые запросы клиентов».
Запросы справочного характера составляют примерно 40% обращений в контактный центр Сбербанка для корпоративных клиентов. Его операторы ежедневно обрабатывают около 20 тысяч звонков. Корпоративными клиентами Сбербанка являются около 2 млн компаний крупного, среднего и малого бизнеса.
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