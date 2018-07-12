Размер глобального долга в первом квартале 2018 года вырос на $8 трлн — максимальный прирост за два года
12 июля 2018 17:18
113
Совокупный показатель увеличился на $8 трлн с конца 2017 года, что является самым быстрым приростом за два года, отмечает IIF. Долг $247 трлн эквивалентен 318% мирового ВВП — это соотношение увеличилось впервые за год. За период с четвертого квартала 2016 года мировой долг вырос на $30 трлн, отмечают аналитики.
Совокупный долг, который рассчитывается и ежеквартально обновляется экономистами IIF, включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств.
Номинированный в иностранной валюте долг развивающихся стран (исключая обязательства банков) тоже достиг рекорда в первом квартале ($5,5 трлн). Большая часть (78%) в его структуре приходится на корпорации. Самые уязвимые страны в силу их зависимости от валютных долгов — Аргентина, Венгрия, Турция, Польша и Чили, утверждает IIF. Валютный долг банковского сектора развивающихся стран удвоился с 2010 года, достигнув $3 трлн. Наибольший прирост показал Китай, где банковский долг вырос с $110 млрд в первом квартале 2010 года до $785 млрд в первом квартале 2018 года. Данный тренд указывает на растущую уязвимость финансового сектора КНР перед колебаниями юаня, полагают аналитики.
Валютные риски
В условиях небольшого замедления мирового роста и его географической неоднородности, а также повышения ставок в США опасения в отношении кредитных рисков снова возвращаются на передний план, в том числе во многих развитых странах, считает IIF. Рекордных уровней на развитых рынках достигли долги корпораций и домохозяйств. В частности, исторические максимумы обновлены в Канаде, Франции и Швейцарии. Значительный рост долгов домохозяйств в годовом выражении отмечается в Швейцарии и Дании. Соотношение долга к ВВП увеличилось в США, Австралии и Греции, тогда как в Германии оно заметно снизилось.
Наибольшим рискам на международном долговом рынке подвержены страны (кроме США), занимающие в долларах, поскольку повышение ставки ФРС укрепляет американскую валюту. В развитых странах (не считая США) порядка 30% международных облигаций выражено в долларах, до конца первого квартала 2019 года подходит срок погашения бумаг на $900 млрд.
У развивающихся стран до конца 2019 года подойдет срок погашения облигаций и синдицированных кредитов на $2,7 трлн. При этом порядка трети от этого объема приходится на обязательства, выраженные в долларах. К числу стран с наибольшими рисками, относящимися к возврату долларовых долгов, IIF относит Аргентину, Колумбию. Египет и Нигерию (в этих странах более 75% всех заимствований выражено в долларах), Мексику (62%), ЮАР (57%), Бразилию (50%) и Турцию (47%). У России валютный долг невелик — чуть более 20% ВВП, следует из данных IIF. Меньше только у Индонезии, Саудовской Аравии, Таиланда, Индии и Китая.
В понедельник, 9 июля, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева призвала повысить внимание к вопросу приемлемого уровня долга в условиях повышения процентных ставок. Центробанкам по всему миру приходится следовать примеру ФРС, которая повышает ставки быстрее, чем ожидалось ранее, что особенно бьет по формирующимся рынкам и развивающимся экономикам, сказала Георгиева в интервью Bloomberg TV.
Российские долги
Совокупный долг России IIF оценивает в 89,4% ВВП на конец первого квартала 2018 года (годом ранее было 92,6% ВВП). В том числе долг домохозяйств составляет 15,6% ВВП (увеличился с 15,2% годом ранее), долг корпораций — 47,5% ВВП (уменьшился с 49,8% годом ранее), финансового сектора — 10,5% ВВП и госдолг — 15,8% ВВП.
Российские власти и Росстат не рассчитывают совокупные долговые показатели, аналогичные данным IIF. По данным Sberbank CIB, общая долговая нагрузка экономики составляла около 100% ВВП на конец 2016 года, и аналитики отмечали, что ее можно безопасно нарастить до 150% ВВП в процессе стимулирования экономики. Расчет такого показателя может сильно зависеть от методологии: так, Международный валютный фонд в своей базе данных по глобальным долгам оценил (*.xlsx) совокупный «долг частного сектора» в России в 197% ВВП на конец 2015 года «по всем инструментам» (включая долг нефинансовых корпораций в 181% ВВП). Представитель IIF Дилан Риддл сказал РБК, что расхождение данных института с данными МВФ может быть обусловлено разницей в наборе долговых инструментов, которые учитываются.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 июля 2018 17:47
Так как «на рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу». Экономика региона
77
12 июля 2018 17:29
По мнению правительства, рост НДС в меньшей степени затронет малообеспеченных россиян. Экономика региона
82
12 июля 2018 15:09
Состоялась встреча врио министра промышленности и технологий Самарской области Николая Брусникина и первого заместителя председателя СРО ООО «Союз... Экономика региона
124
Финансы и Банки
12 июля 2018 17:18
Долги мира выросли сильнее всего за два года. Финансы и Банки
112
12 июля 2018 12:14
Сбербанк продлил прием вклада «Побеждай» до 15 июля 2018 года. Финансы и Банки
175
11 июля 2018 21:30
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, связанную с решением Центрального банка РФ отозвать лицензию на осуществление банковских операций у самарского... Финансы и Банки
859
Строительство
11 июля 2018 19:59
Приобретение квартиры - важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И необходимо грамотно подойти к выбору жилья. Для этого всегда можно... Строительство
55
10 июля 2018 12:21Внимание! Организация реализует свои квартиры
Акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» выставило на продажу недвижимость в Куйбышевском районе: 2 3-комнатные квартиры,... Строительство
316
4 июля 2018 13:36
Застройщики сомневаются, что выполнят план по вводу жилья. Строительство
345
Новости
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
388
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1601
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1580
Бизнес
11 июля 2018 21:10
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США. Бизнес
328
11 июля 2018 19:26
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей. Бизнес
301
9 июля 2018 20:08
Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа. Бизнес
414
Новости компаний
9 июля 2018 19:53
Это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных. Новости компаний
355
9 июля 2018 11:14
Для работы необходимо пройти новую регистрацию. Новости компаний
309
4 июля 2018 07:15
Гендиректор Владимир Солнцев подал заявление об увольнении. Новости компаний
447
3 июля 2018 11:46
Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне. Новости компаний
382
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
271
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
208
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
221
Транспорт
12 июля 2018 11:51
Такая мера принята в связи со строительством газопровода. Транспорт
933
11 июля 2018 13:46
Известно и общее количество парковочных мест - 3790. Транспорт
331
11 июля 2018 11:28
Речь идет об оптимизации маршрутов. Транспорт
246
10 июля 2018 13:38
Продажей полисов ОСАГО и страхования жизни смогут заниматься только аттестованные агенты, внесенные в специальный реестр. Транспорт
196
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
182
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
279
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
472
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2001
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2425
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
961
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
864
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2577
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1638
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2815
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
229
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
580
Мероприятия