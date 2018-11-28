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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Расплата по счетам. За что банки блокируют карты клиентов

28 ноября 2018 22:26
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Клиенты крупных банков столкнулись с неожиданной проблемой. От них стали требовать объяснять переводы даже в несколько тысяч рублей.
Клиенты крупных банков столкнулись с неожиданной проблемой. От них стали требовать объяснять переводы даже в несколько тысяч рублей. В противном случае банк грозит заблокировать карту. Более того, многие клиенты теряли доступ к деньгам вообще без каких-либо предупреждений. Лайф разбирался, по каким причинам банки могут блокировать карты и что делать, чтобы этого избежать.

Вечер прошлой пятницы у руководителя крупного предприятия в Иркутске был безвозвратно испорчен. Как, впрочем, и у всех его сотрудников. Примерно в 21:22 всем работникам одновременно пришла одна и та же эсэмэска: зарплатная карта заблокирована.

— Не представляете тот объём "счастья", нахлынувшего на меня как на руководителя предприятия, когда мне по очереди начали звонить и писать все мои машинисты и водители со всех участков, — негодует клиент "Бинбанка". — Когда мы подписывали с банком договор на зарплатный проект, управляющая отделением банка однозначно уверяла меня в том, что карты принадлежат физическим лицам и никак не могут быть ограничены в использовании. Мы 19 сентября закрыли расчётный счёт в этом банке, но зарплатный проект оставили. Причём после закрытия расчётного счёта перечисляли зарплату работникам в конце сентября и в конце октября. Планировали также отправить в начале следующей недели.

В "Бинбанке" клиенту ответили, что начнут разбираться в ситуации, но решения с ответом до сих пор нет. Блокировка карт в самый неподходящий момент — это одна из самых распространённых жалоб клиентов практически всех крупных банков. Кто-то узнал о блокировке, когда пытался расплатиться за покупку в магазине за границей, кому-то перекрыли доступ к собственным деньгам после небольшого денежного перевода на свой же счёт. Истории разные, но суть одна: люди не совершали никаких подозрительных операций, но остались без денег.

Маме Елены 84 года, последний год она тяжело больна и не выходит из дома. Дочь покупает и приносит ей продукты, лекарства — всё, что необходимо. У пожилой женщины есть дебетовая карта, которую она когда-то получала ещё по месту работы как зарплатную. Пенсию она получает на счёт в Сбербанке, а для удобства пользования деньгами родственники подключили ей сервис "Сбербанк онлайн". Деньги с пенсионного вклада пенсионерка ежемесячно переводит на свою карту, а затем, тоже ежемесячно, переводит их на карту дочери.

— Общая сумма этого перевода каждый месяц примерно одна и та же (7000 рублей), перевод делается регулярно, — рассказывает Елена . — Нам так удобно, спасибо, что есть такая возможность. Вернее, она БЫЛА до вчерашнего вечера. Вчера вечером при переводе денег с маминого пенсионного счёта на её собственную карту банк заблокировал доступ к сервису "Сбербанк онлайн" "в связи с подозрительной операцией". Причём заблокировал так, что требует маминого личного визита в отделение и написания заявления на восстановление онлайн-доступа. Напоминаю, человеку 84 года и он не ходит!!! Даже в районной поликлинике мама прикреплена к патронажной службе, все врачи посещают её на дому! Обращение в клиентскую службу с надеждой, что служба безопасности банка ограничится проверкой паспортных данных и кодового слова, как это было однажды при переводе с маминой карты на мою, ничего не дало.

С похожей ситуацией столкнулся и Александр из Тюмени. Его пожилой тёще стало тяжело каждый месяц ходить в отделение и получать пенсию. Решили перевести ей деньги на карточный счёт.

— Нам отказали, послали в Пенсионный фонд, — вспоминает Александр. — Женщине девятый десяток, она туда через полгорода должна добираться? В отделении предложили вариант: открыть личный кабинет, переводить пенсию с пенсионного счёта на карточку и пользоваться ею. Помогли открыть, помогли перевод сделать. Но перевод (перевод между своими счетами — своими, Карл!!!) заблокировали. Якобы заподозрили мошеннические действия. Звонили в call-центр — не помогло. Сотрудник банка звонил, подтвердил, что вот перед ним живой человек сидит, перевод между своими счетами сделать хочет, — не помогло. Более того, совсем "Сбербанк онлайн" заблокировали! Опять якобы подозревают мошеннические действия.

Как пояснили Лайфу в Сбербанке, там неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты от мошенничества. Когда операция вызывает сомнения, к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. К тому же банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. В Сбербанке отметили, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля.

Как рассказали Лайфу в "Тинькофф банке", если у банка есть сомнения, то он проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода. При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно производится.

— Критерии подозрительных операций очень размыты, банк фактически руководствуется своими соображениями при блокировке, — рассказывает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. — Например, в школе у детей организуют поездку, родители переводят деньги для оплаты билетов на карту организатора. Это удобнее, чем по старинке собирать их наличными. Но банк посчитал такую операцию подозрительной и заморозил карту. Потребовал объяснений с предъявлением необходимых документов.

Блокировка может произойти при необычных действиях или крупных суммах. Например, картой пытаются воспользоваться в нетипичном месте — скажем, в другом городе или за границей. Или суммы операций намного больше обычных. Если на карту приходят деньги от продажи дорогостоящего имущества — недвижимости, автомобилей и прочего, — банк потребует подтверждения законности поступлений.

— Для того чтобы избежать неприятностей с картой в самый неподходящий момент, даже при вполне законных действиях, лучше заранее уведомить банк о предстоящих операциях с картой, которые он может посчитать подозрительными, — советует Марк Гойхман. — Сказать о планируемом выезде в другой регион или страну, о том, что ожидается приход или расход крупной суммы. При необходимости представить документы. С другой стороны, в подобной практике есть не только неудобства для законопослушных граждан, но и позитив. Банк своими действиями, например, может предотвратить снятие денег с украденной или потерянной карты, мошеннические операции с ней в Интернете и так далее.

Особенно аккуратно нужно относиться к переводам с карты на карту незнакомым людям. Как поясняет ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова, если получатель денег фигурирует в специальной базе Центробанка, где содержится информация о случаях и попытках совершения краж, то перевод ему будет заблокирован.

— В странах Старого Света есть правило у банков — интересоваться, с какой целью вообще инициируется карточка клиентом и как он ею будет пользоваться, — рассказывает руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов. — Кроме того, между клиентом и банком идёт заблаговременный диалог о том, кто на эту карточку направляет средства и зачем. У нас же это не обсуждают. Не во всех операциях есть признаки мошенничества и финансирования терроризма, но в странах Европы и не только большинство расчётов "дай мне в долг, а я тебе на карту потом брошу" не приветствуется.

В нормальном банке принято вести диалог с клиентами, а клиенты привыкли быть на связи с кредитной организацией, которая их обслуживает. Не надо молчать и о многих операциях, совершаемых с помощью карты банка. Лучше поставить банк в известность заранее, тем более при поездках за пределы страны, ничего предосудительного в этом нет.

— Ещё во времена работы с платёжными поручениями в бумажном виде всегда было поле "Назначение платежа", и этот постулат из банковской сферы никуда не исчез, — добавляет Роман Блинов. — Только вот в основном при переводах на эту графу внимания не обращают. Более того, бытует мнение, что всё, что не запрещено, то разрешено. Но, увы, не всё так просто. Чтобы снизить риски возникновения проблем, лучше прописывать и назначение платежа. 
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