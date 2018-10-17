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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Промсвязьбанк признан победителем торгов на предоставление кредита администрации Самары

17 октября 2018 23:40
72
Он выдаст городским властям 500 млн рублей сроком на два года.
Промсвязьбанк признан победителем торгов на предоставление кредита администрации Самары.

Банк выдаст городским властям 500 млн рублей сроком на два года.

Средства пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, передает "Самарское обозрение"
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