Промсвязьбанк, получающий статус оборонного банка, готовится к работе в условиях санкций со стороны США
19 февраля 2018 22:00
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Один из ключевых вопросов — продолжение обслуживания счетов, открытых клиентам в долларах США, говорит один из источников РБК и подтверждает топ-менеджер одного из госбанков. «Если в отношении банка будет введен запрет на работу с долларами, банк не сможет провести операцию по такому счету, в том числе принять платеж от клиента по кредиту, — поясняет собеседник РБК. — Чтобы этого не допустить, банк изучает вариант включения в договор пункта, позволяющего переводить такой счет в рубли, что позволит осуществить платежи».
Это не единственный из рассматриваемых сейчас вариантов в рамках подготовки банка к работе в условиях санкций, добавляет источник РБК, близкий к Промсвязьбанку.
В Промсвязьбанке отказались от комментариев.
О том, что Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, глава Минфина Антон Силуанов объявил 19 января. ЦБ уточнил, что Промсвязьбанк будет осуществлять банковское сопровождение гособоронзаказа одновременно с обычными операциями. Как заявлял представитель регулятора, банк будет докапитализирован и передан в государственную собственность в течение первого квартала 2018 года. Источники РБК говорили, что создание специализированного института необходимо, в том числе для защиты деятельности крупнейших российских банков, рискующих попасть в санкционные списки США из-за работы с предприятиями ВПК.
Это делает Промсвязьбанк кандидатом на скорое включение в санкционный список США. Подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA) ввел целый набор так называемых вторичных санкций — мер против лиц, осуществляющих «существенные транзакции» с российскими военными или разведкой. Госдепартамент США включил в перечень предприятий, операции с которыми находятся под запретом, 39 российских предприятий, концернов, организаций и ведомств.
Банкам, которые вели операции с ними, начиная с сентября 2017 года грозят жесткие санкции, в том числе включение в список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List). «Включение банка в список SDN означает блокировку всех его средств и активов, размещенных на счетах в американских банках, — поясняет партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. — Таким образом, будут заморожены средства на корсчетах банка, ценные бумаги банка, учитывавшиеся на брокерских счетах в американских банках. Проводить расчеты в долларах такой банк уже не сможет».
Для банковской структуры включение в список SDN означает, что она не сможет обслуживать счета в долларах США, поскольку для этого необходимы корсчета, открытые в американских банках. У Промсвязьбанка, согласно его материалам, открыты корсчета в девяти зарубежных банках — пяти в США (Deutsche Bank, Trust Company Americas, The Bank of New York Mellon, JP Morgan, Citibank) и четырех в Европе (Deutsche Bank, CommerzBank, Landesbank, CreditSuisse).
Сейчас в списке SDN находится несколько российских банков, в том числе банк «Россия», Собинбанк, СМП-банк, Генбанк, РНКБ, Индустриальный сберегательный банк, Крайинвестбанк, банк ВВБ. Банк, находящийся в списке SDN, может проводить только внутренние операции в долларах США, говорит источник РБК в одном из этих банков. «Долларовые вклады при этом принимаются только в наличной форме и выдаются так же: проводятся валютообменные операции, — говорит собеседник РБК. — Выдача долларов юрлицу невозможна».
«Обслуживание счетов в отечественной валюте, наверное, единственный возможный вариант в случае запрета для банка на расчеты в долларах», — говорит один из опрошенных РБК банковских казначеев.
По данным отчетности Промсвязьбанка по РСБУ на 1 января 2018 года, объем кредитов, предоставленных юрлицам в иностранной валюте (доллары отдельно не отражаются), составлял 140 млрд руб., объем средств на текущих счетах юрлиц в иностранной валюте — 22,9 млрд руб.
Для обслуживания долларовых счетов в рублях банку придется предлагать клиентам закрыть счет в долларах и перевести средства на рублевый счет, в одностороннем порядке банк не может провести это изменение, говорит ведущий юрисконсульт «КСК групп» Денис Ладыгин. Для этого, добавляет он, банк будет конвертировать средства на счету по собственному курсу. Это позволит клиенту, например, не допустить дефолта по кредиту, выданному в долларах.
«Переход на работу с оборонным сектором — это новая бизнес-модель для банка, которую старая клиентская база может не принять. Уже сейчас видно, что объем бизнеса с текущими клиентами Промсвязьбанка сокращается», — отмечает аналитик S&P Екатерина Марушкевич. Так, за декабрь объем средств на текущих счетах юрлиц сократился на 81 млрд руб., на срочных счетах — на 204 млрд руб., напоминает она.
При этом клиенты могут вернуть средства, которые будут заблокированы на корсчете банка в случае его включения в список SDN. «Клиент, чьи средства оказались заблокированы на корсчете попавшего в SDN банка, может воспользоваться процедурой разблокировки средств, однако это будет очень длительный процесс», — говорит Мерген Дораев. Для этого надо будет представить в американский OFAC (департамент контроля иностранных активов) специальную форму для получения разрешения на разблокировку средств американским финансовым учреждением, поясняет он.
Фото: Владислав Шатило / РБК
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