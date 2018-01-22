Приглашаем всех принять участие в лыжном марафоне «Сокольи горы»
22 января 2018 15:39
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Несмотря на то, что марафон проводится в четвертый раз, он имеет давнюю предысторию. В 70-и 80-ых гг. прошлого века в тогда еще Куйбышеве проходил легендарный Куйбышевский марафон. В 2015 году Самарская областная Федерация лыжных гонок и городской департамент спорта возродили марафон. Идея оказалась востребованной. Спустя три года, в 2017 году, в марафоне приняли участие уже почти 230 человек из 21 регионов страны, включая Москву и Московскую область, Архангельскую область и даже Ямало-Ненецкий АО.
Место – Сокольи горы – выбрано не случайно. Вместе с Жигулевскими, Сокольи горы образуют так называемые Волжские ворота с его неповторимым рельефом и великолепными видами. Вряд ли в Самаре и ее окрестностях найдется площадка, столь идеально подходящая для лыжных прогулок и соревнований. Не случайно один из официальных хештегов марафона - #тамгдетыникогданебыл.
Участникам предстоит преодолеть свободным стилем одну из трех трасс протяженностью, 50,30 и 10 км. При этом на дистанциях 50 и 30 км. будут работать пункты питания. Все участники марафона, завершившие дистанцию, получат свидетельство о преодолении марафона и наградную медаль финишера. Болельщики смогут не только поддержать лыжников, но и принять участие в различных конкурсах.
Зарегистрироваться онлайн на сайте russiarunning.com на марафон можно до 22 января 2018 года. Старт – в 11.00.
Подробная информация о марафоне на сайте www.ski63.ru или в официальной группе «Самарский лыжный марафон «Сокольи горы 2018» Вконтакте, сообщает пресс-служба Самарского отделения ПАО Сбербанк.
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